2013’ten beri Katar Emiri olan Şeyh Tamim bin Hamad el Tani. Katar mutlak bir monarşidir. Ülke, 2003 yılından beri kağıt üzerinde parlamento seçimini öngören bir anayasaya sahip. Uygulamada ise siyasi partiler yasaklanmış durumda ve milletvekili seçimleri sürekli olarak öteleniyor.

ABD ordusuna bağlı özel kuvvetler biriminin ve gizli servislerin yürüttükleri « PsyOp »’lar (Psikolojik Operasyonlar) Pentagon tarafından « önceden belirlenen hedeflere hizmet edecek davranışlara sürüklemek ya da bunları pekiştirmek için, yabancı kamuoyu, örgüt ve hükümetlerinin duyarlılık ve motivasyonlarını belirlenen haberler aracılığıyla etkilemeye yönelik planlı harekatlar » olarak tanımlamaktadır.

Bu, tam da Suriye’ye karşı yürütülen devasa siyasal medyatik PsyOp’un hedefidir.

Dışarıdan sızdırılan silahlı terörist gruplarla ülkeyi içeriden parçalayarak ve 250 000’den fazla insanın ölümüne yol açarak Suriye Devletini yıkma girişiminde bulunulan beş yıl sonrasında, askeri operasyonun başarısız olmaya başladığı bugünlerde, hükümeti ve bu saldırıya direnen tüm Suriyelileri saldırgan olarak göstermek için psikolojik operasyon başlatılmaktadır.

PsyOp’un sac ayağı: Dostu Putin (küllerinden doğan Rus İmparatorluğunun yeni Çarı gibi resmedilen) ile birlikte hastaneleri bombalamak ve çocukları yok etmekten zevk alan sadist bir diktatör gibi sunulan Devlet Başkanı Esat’ın şeytanlaştırılmasıdır (daha önce Miloseviç ve Kaddafi’ye yapıldığı gibi).

Katar’ın mutlak monarşisi tarafından finanse edilen ve daha önce ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin girişimiyle BM ve Washington’daki Soykırım Müzesinde gerçekleştirilen fotoğraf sergisi, birçok « insani yardım » örgütünün girişimiyle Ekim ayı başında Roma’da bu amaçla açılacaktır. Sergi, Suriye Ordusundan firar eden « Sezar » kod adlı gizemli askerin, Şam Hükümeti adına, tutuklulara yönelik işkence ve cinayetleri, yani kendi işlediği suçları belgelemek amacıyla çektiğini söylediği 55 000 fotoğrafın bir bölümünden oluşmaktadır (fotoğrafların güvenilirliği konusunda aşağıdaki raporlara bakınız).

Haliyle bu noktada, Suriye’ye yönelik PsyOp’un « haberlerini » çürüten bütün belgeleri göstermek için ikinci bir serginin gerekliliği de ortaya çıkıyor.

Örnek olarak, Pentagon’un İstihbarat Ajansının 12 Ağustos 2012 tarihli (« Judicial Watch »’ın girişimi sayesinde18 Mayıs 2015’te tasnif dışına çıkarılan) resmi belgeyi ele alalım. Belge, « Suriye rejimini tecrit etmek amacıyla muhalefeti destekleyen güçlerin istediği şekilde, Suriye’nin Doğusunda bir Selefi Prensliği oluşturmak üzere, Batılı ülkelerin, Körfez Devletlerinin ve Türkiye’nin Suriye’deki muhalif güçleri desteklediğini » rapor etmektedir.

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Bu da 2013 Mayısında, Beyaz Saray adına ABD’li senatör McCain’in, IŞİD’i yöneten « halife » İbrahim el-Bedri ile görüşmesini (fotoğrafla belgelenen) açıklıyor

Bu fotoğrafta (Mayıs 2013) Senatör John McCain, IŞİD lideri geleceğin halifesi İbrahim (solda) ile birlikte görülüyor. Bir elektronik postada, senatörün ofisi bu fotoğrafa ilişkin yaptığımız yorumu, IŞİD’in kendisine yönelik ölüm tehditlerinden hareketle « saçmalık » olarak niteledi. Oysa bir yıl sonra, senatörün bizzat kendisi IŞİD yöneticilerini tanıdığını ve onlarla sürekli irtibatta olduğunu kabul etti.

Senatör John McCain, Ekim 2014’te televizyonda IŞİD yöneticileriyle sürekli olarak irtibatta olduğunu kabul ediyor

Bu da Başkan Obama’nın 2013’te, Suriye’ye sızdırılacak olan « isyancıları » eğitmek ve silahlandırmak için, CİA tarafından yönetilen ve Riyad’ın milyonlarca dolar vererek desteklediği « Timber Sycamore » operasyonunu neden gizli olarak onayladığını açıklıyor (bakınız New York Times [1]).

Bir başka belge ise Hillary Clinton’un, Dışişleri Bakanı kılığında Aralık 2012’de, İran ve Suriye arasındaki « stratejik ilişki » göz önünde bulundurulduğunda, « Esat’ın devrilmesinin İsrail’in güvenliği için büyük bir kazanç sağlamakla kalmayacak, ama İsrail’in anlayışla karşılanması gereken nükleer tekelini kaybetme kaygısını da azaltacaktır » diye yazdığı elektronik postalarında (number case F-2014-20439, Doc N° C057944983 ile tasnif dışına çıkarılan) yer alıyor.

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PsyOp’un « haberlerini » çürütmek için, aynı zamanda ABD’nin 1991 yılındaki birinci Körfez Savaşından beri Kürtleri nasıl araçsallaştırdığına ilişkin bir tarihsel geçmiş bilgisine de sahip olmamız gerekmektedir. O dönem Irak’ı « Balkanlaştırmak » içindi, bugün ise Suriye’yi parçalamak amacıyla kullanılmaktadırlar. Bugün Suriye’deki Kürt bölgesinde kurulan ABD’ye ait hava üsleri, kurtuluşu değil ama Kürtler dahil bölge halklarının köleliğini hedefleyen « böl-yönet » stratejisine hizmet etmektedirler.