При президентах Джонсоне и Никсоне ЦРУ пыталось правдами и неправдами привлечь сторонников коммунистической идеологии на свою сторону и направить их против Москвы и Пекина. Так, во время гражданской войны в Ливане Рияд аль-Турки вышел из Сирийской компартии вместе с пятьюдесятью другими членами партии, среди которых были Жорж Сабра и Мишель Кило.

Они не рассчитывали оставаться в изоляции, и, не раздумывая, примкнули к крайне левой Социал-демократической партии США.

Во время трудного для Сирии периода c 1978 по 1982 г., когда против Сирии была развёрнута террористическая кампания, лидер Социал-демократов США Карл Гершман поручил Жоржу Сабра и Мишелю Кило поддержать Братьев-мусульман. Они публиковали статьи, в которых утверждалось, что мировая революция идёт полным ходом, что Братья-мусульмане являются передовым отрядом пролетариата и что «Великий вечер» наступит благодаря США. Впоследствии они были арестованы за связь с террористами.

В 1982 г. Рейган вместе со своими партнёрами Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Соединённым Королевством организовали новую разведслужбу – Национальный фонд демократии (НФД), цель которого заключалась в оказании поддержки внутренней оппозиции в коммунистических странах. Он замаскировал эту службу под «НКО» и финансировал её непосредственно через Конгресс в обход федерального правительства, то есть не из бюджета Государственного департамента. А управлять этой службой было поручено Карлу Гершману.

Вместе со своими сторонниками он отошёл от крайне левых и перешёл в крайне правую Республиканскую партию. Среди них была группа журналистов из сионистского журнала Commentary, которые позже войдут в историю под именем «неоконсерваторов», и такие интеллектуалы, как Пол Вулфовиц, ставший позднее помощником министра Обороны.

Мостом, связавшим настроенных против СССР левых экстремистов с американским империализмом, станет «мировая революция». Троцкисты получают карт-бланш, но «мировая революция» будет направлена не против Вашингтона и его союзников, а против СССР.

Сегодня НФД разделён на четыре ветви. Первая занимается профсоюзами, вторая патронатом, третья левыми партиями, а четвёртая правыми. Таким образом, у него есть возможность поддерживать любую социальную или политическую организацию, где бы она ни находилась.

В настоящее время ветвью, предназначенной для разложения правых партий, или Международным республиканским институтом руководит сенатор Джон Маккейн, который одновременно является оппозиционным парламентарием и чиновником администрации, против которой он борется. А ветвью, предназначенной для разложения левых партий, или Национальным демократическим институтом руководит бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт.

При подготовке арабской весны члены крайне левых партий в арабских странах активно сотрудничали с Братьями-мусульманами. К ним относятся профессор Монсеф Марзуки, ставший впоследствии президентом Туниса, и профессор Бурхан Галиун, ставший председателем Национального сирийского совета. Этот светский деятель писал речи алжирцу Абассе Мадани, главе Исламского фронта спасения, находящегося в настоящее время в изгнании в Катаре.

Крайне левые убеждены, что все арабские страны стоят друг друга, и Саудовская Аравия короля Салмана ничем не отличается от Сирии президента аль-Ассада. Единственно почитаемыми правительствами у них лишь те, что правят в Вашингтоне да в Тель-Авиве. Галиун, Сабра и Кило сегодня являются единственными гарантами «сирийской революции» у левых, но все эти левые фальшивые, потому что они служат не человечеству, а лишь доминированию в мире США и Израиля.