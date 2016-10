Facebook apuesta con todo a su messenger

Gonzalo Monterrosa

Ahora la empresa anunció que ahora los usuarios podrán proteger sus conversaciones con el cifrado denominado end-to-end para evitar que terceros tengan acceso a los mensajes. Esta característica funcionará únicamente en los sistemas operativos Android, de Google, e iOS, de Apple.

Aunque se aprecia el hecho, sorprende que se hayan esperado hasta ahora para dar un mínimo de protección (porque sabemos que la protección no es infalible) cuando otros servicios como Telegram lo ofrece desde hace mucho tiempo. Nueva característica, las “conversaciones secretas”

Ahora los usuarios pueden platicar y saber que sus conversaciones son más privadas de lo habitual, al más puro estilo Telegram. Ahora es posible activar una opción de autodestrucción. Para poder utilizarla, primero se debe activar esa opción.

En las cosas que incluyen un “no”, tenemos que no funciona si alguno de los usuarios no tiene instalada la versión más reciente de la aplicación.

No se puede acceder a la conversación desde otros dispositivos, ya que no se sincroniza en la nube, sólo se podrá acceder a las conversaciones utilizando el mismo dispositivo en el que se inició la conversación y se respondió por primera vez. No funciona tampoco cuando se trata de conversaciones grupales, (suponemos que los grupos no tienen ese derecho); y por último, no acepta imágenes, gifs, ni videos. Y no, no estará disponible para todos, ya sabemos la rutina, primer mundo primero, después el resto. Hasta aquí lo que le copió a Telegram. Más ideas robadas

Messenger Day será la aplicación que emule y compita con Snapchat que ya cuenta con 60 millones de usuarios. También permitirá compartir imágenes y videos en una página para compartir todo lo hecho durante el día y que se borrará después de 24 horas. Y otra sorpresa, también incluirá filtros y stickers y dibujos a mano. Sí, seguiremos viendo fotos con cara de perrito.

Snapchat ya había rechazado una oferta de compra por 3 mil millones de dólares en un intento de Facebook de apropiarse de ella; ahora veremos si soporta el intento por robarle a sus usuarios. Los chatbots vendedores

Otro impulso que se sigue dando a la aplicación de Facebook Messenger es la de los bots, dispuestos para responder a preguntas simples y vender productos. Al crear una página en Facebook ya se incluye un bot que puede dar respuestas distintas, pero es un servicio muy básico. Se realizan pruebas y mejoras, la marca de Whisky Johnnie Walker utiliza un bot que mediante conversaciones con los usuarios ofrece recetas de cocteles y da sugerencias para quien esté interesado en comprar sus productos.

También la marca de helados Ben & Jerry’s está vendiendo helados a domicilio utilizando esta herramienta. Es posible que Facebook ofrezca a sus bots para configurarlos y que sus clientes los pongan a disposición del público interesado. Messenger básico para celulares antiguos

La aplicación se llama Messenger Lite. La idea es mantenerse en contacto pero sin agotar los recursos del teléfono. Se le conoce como el messenger para los teléfonos viejitos, que debemos mencionar que ayudará a muchos teléfonos jóvenes, maduros y nuevos, pues ayudará a mejorar el rendimiento de la aplicación y en general del teléfono.

Los usuarios podrán enviar texto y fotografías con un buen rendimiento aún con redes lentas y consumiendo menos datos que la aplicación normal. La aplicación ya se ha instalado en 100 millones de dispositivos. Pero al parecer no ofrecerá un acceso total a las características de Messenger para negocios, ni los chatbots, tampoco se realizarán videollamadas, ni llamadas de voz, tampoco hacer pagos, actividades que muchos no extrañarán. Encuestas

Ahora será posible crear encuestas dentro de un grupo de Facebook Messenger, los resultados de calcularán y mostrarán en tiempo real (de manera inmediata) e indicarán quiénes votaron y por cual opción.

Guardar enlaces para leerlos después

También ya lo habíamos visto en otras apps o servicios web, aprovechando la famosa acción de guardar enlaces para leerlos después por la falta de tiempo. Ahora será posible guardarlos, así como videos y eventos para ser consultados posteriormente o compartirlos con otros usuarios. Se le denomina Save to Facebook. Al ver un video que alguien compartió por Messenger, se mantiene presionado en enlace hasta que aparezca la opción y se generará un enlace en la carpeta “guardados” y se podrán consultar en la pestaña Agenda.

Al parecer Facebook busca lucrar directamente desde las aplicaciones fuera de la red social, su messenger y Whatsapp para que desde ellos se puedan realizar compras.

