Sector financiero, un adversario muy peligroso

La justicia de Estados Unidos quiere sancionar al Deutsche Bank con más 12 mil millones de euros por venta masiva de hipotecas basura, incobrables por estar escondidas en títulos financieros opacos. Deutsche Bank pretende reducir la multa y el gobierno alemán considera que habrá acuerdo con trato igualitario al de otros bancos. Porque no sólo abusa, perpetra irregularidades y es sancionado el Deutsche. Bank of America pagó 16 mil 650 millones de dólares por diversas ilegalidades. JP Morgan Chase fue sancionado con 13 mil millones y Goldman Sachs pagó 5 mil 100 millones. Mientras en Europa hay investigaciones en marcha contra Barclays, Credit Suisse y Royal Bank of Scotland. No se salva nadie en el oscuro mundo financiero.