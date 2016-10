11-10-2016

Carina Estrada Villegas es el nombre de la consultora estrella en Cancillería y que se repite con mucha frecuencia y para el controvertido capítulo de los pasaportes electrónicos.

Ella ha sido “responsable técnico” de la elaboración de los términos de referencia y la evaluación y determinación del postor ganador en el caso del MRE, así como para el seguimiento de su implementación y conformidad.

En buen castellano esto significa que las prisas apuradas y rarísimas formas en que se aprobó la compra de ¡400 mil pasaportes electrónicos! para Cancillería, tuvieron un supuesto respaldo técnico, otorgado por dicha persona.

Misterios

Sobre las presuntas irregularidades en el MRE, publiqué el 18 de abril: Cancillería denunciada por e-pasaportes http://www.voltairenet.org/article1... :

“1. El día viernes 18 de diciembre de 2015 a las 07:17 p.m., el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó cotización a diversas empresas respecto al servicio de emisión de pasaportes electrónicos Comunes, Diplomáticos y Especiales, dando un plazo para remitir la citada cotización hasta el día miércoles 23 de diciembre de 2015. Posteriormente, el día 23 de diciembre a las 08:30 p.m. el MRE remite otro correo otorgando un plazo hasta el 28 de diciembre para remitir documentación sustentatoria respecto a la cotización presentada; y finalmente, el jueves 24 de diciembre a las 01:21 p.m. remite otro correo indicando que el plazo para remitir la documentación sustentatoria sobre la cotización se podrá presentar hasta el 28 de diciembre hasta el mediodía.

Sobre el particular, se observa que los plazos que ha establecido el MRE para remitir la cotización y la información sustentatoria respecto a esta cotización han sido irrisorios, ya que no se puede pretender que en un plazo de dos (2) días hábiles se pueda realizar una cotización certera y precisa; asimismo, no se puede pretender que en el plazo de un (1) día hábil se junte la documentación sustentatoria de dicha cotización.

Del mismo modo, es pertinente señalar que en la etapa de determinación del valor referencial no es común solicitar documentación sustentatoria respecto a la cotización que una empresa remite, ya que éste tipo de documentación se solicita en la etapa de presentación de propuestas; es decir, cuando la empresa decide participar en el proceso de selección.

2. Conjuntamente con la solicitud de cotización a las empresas del rubro que realizó el MRE, se adjuntaron los Términos de Referencia (TDR) sobre los cuales las empresas debían cotizar; sin embargo, en estos TDR se indica que los pasaportes electrónicos comunes deben ser idénticos al 100% al pasaporte producido para la Superintendencia Nacional de Migraciones respecto al diseño gráfico y todas las seguridades físicas del libro, de la hoja de datos, así como respecto al contenido de la parte electrónica, inlay (antena, módulo y el chip)…”

Estas acciones fueron realizadas con los informes sustentados por Carina Estrada, quien trabajó durante el gobierno de Nadine Heredia y Humala en su todopoderoso bastión Ministerio de Economía y Finanzas MEF, a través del Consejo Nacional de Competitividad.

Múltiples consultorías

La señorita Estrada en su propia página web, https://pe.linkedin.com/in/carina-e..., indica labores realizadas en:

• Ministerio de Relaciones Exteriores • Superintendencia Nacional de Migraciones • Consejo Nacional de la Competitividad • Indecopi • Sunat, entre otros

Como se dijo trabajó en el MEF e hizo numerosas consultorías a nombre propio y también su empresa INNOVA DC brindó iguales servicios, por montos bastante altos, tales como, entre otros:

• Contrato de locación de servicios profesionales para el Consejo Nacional de Competitividad del MEF, por 50 mil nuevos soles. Año 2013. • “Servicio de Consultoría para el Análisis de los Modelos para Identificación y Autenticación Digital en los Servicios Electrónicos” 05/2015, entre otras.

Migraciones

En el 2013 en Migraciones y para la realización de las especificaciones técnicas le fue otorgada la Orden de Servicio 0001321 del 20-3-2013 del Mininter.

Relaciones Exteriores

Y en el Ministerio de Relaciones Exteriores MRE obtuvo las siguientes órdenes de servicios y fue la encargada de hacer los Términos de Referencia y la evaluación direccionados para el “proceso de selección” que finalmente devino en exoneración, siendo nuevamente recontratada para el supuesto seguimiento de la implementación durante el presente año:

• Servicio de Diagnóstico para la aplicación de firma digital en el intercambio de documentos electrónicos consulares. • Servicio de revisión, análisis y propuesta de términos de referencia para la contratación del servicio de emisión de pasaportes electrónicos comunes, diplomáticos y especiales. • Servicio de revisión y evaluación de propuestas técnicas presentadas por los proveedores del servicio de emisión de pasaportes biométricos comunes, diplomáticos y especiales. • Servicio de asesoramiento y capacitación para la confirmación de un equipo y metodología de trabajo para el seguimiento de la implementación del servicio de emisión de pasaportes electrónicos comunes, diplomáticos y especiales. • Contratación del Servicio de Evaluación, AS-SM-4-2016-RE-1, 263928, 19-5-2016 por el orden de S/ 56 mil nuevos soles

Con pasaje pagado por el Estado

Carina Estrada fue enviada con fondos del fisco, como si fuera servidora pública o funcionaria del Perú al extranjero, por parte del MRE, mediante Resolución Ministerial N° 0476/RE-2016 del 30 de mayo a la ciudad de Douai, República Francesa del 4 al 8 de junio, para realizar las “pruebas de aceptación en sitio” del pasaporte electrónico, es decir con el objeto de dar la conformidad del mismo, cerrando así el círculo desde la realización de los Términos de referencia, pasando por la exoneración, seleccionado al consorcio ganador y la conformidad de lo implementado.

Vacíos de Carlos Polo

En E-pasaportes: ¿Quién o quiénes presionaban, embajador Carlos Polo? http://www.voltairenet.org/article1..., hacía una serie de preguntas:

“El flamante ascendido a embajador, Carlos Polo Castañeda, respondió al reportaje de Panorama (31-1-2016, La Navidad de los pasaportes biométricos: 190 millones sin licitación pública) y dijo que “nos presionaban” para el pasaporte electrónico y que el día límite era el 18 de enero del 2016. Es urgente, imperioso, imprescindible, que el mentado diplomático le diga al Perú ¿quién presionaba?: ¿el gobierno del señor Ollanta Humala?, ¿Gemalto-Imprimerie Nationale?, ¿Boris Potozén o José Luis Pérez Guadalupe? o la ¿Comunidad Económica Europea?”.

¿Habría sido Carina Estrada –y por orden u órdenes de quién o quiénes- la presionante?

La señorita Estrada, además, sustentó en sus informes el insólito aumento de la demanda de 200 mil a 400 mil pasaportes electrónicos, mediante la consultoría: “Servicio de revisión, análisis y propuesta de términos de referencia para la contratación del servicio de emisión de pasaportes electrónicos comunes, diplomáticos y especiales”. El injustificado aumento de la demanda también fue denunciado en el mismo artículo:

“¡Insólito aumento de demanda!

En diciembre del año pasado, de 200,000 ejemplares, Cancillería pasó a 400 mil y bajo el supuesto de “desabastecimiento” entregó por EXONERACION el negocio a ¡Gemalto-Imprimerie Nationale! ¡Y cero puntos, cero balas!. Es legítimo inquirir cuáles fueron esas prisas tan extrañas y ¿desde qué alturas fueron hechas?”