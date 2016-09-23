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Сводка нарушений незаконными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий в Сирии

Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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Всего за период с 12 по 21 сентября 2016 года зафиксировано 347 случаев нарушения режима прекращения боевых действий боевиками незаконных воору-женных формирований.

За сутки 19–20 сентября

В провинции Алеппо из самодельных реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия террористы обстреляли населенный пункт Хадер и фермы в населенном пункте Шейх-Али-Кобтани, кварталы Рамуси, Аз-Загра, 1070, Хай-аль-Ансари, Халидия, Лерамон, торговый центр «Кастелло» и прилегающую к нему дорогу, цементный и газовый заводы, училище вооружения в городе Алеппо.

В провинции Дамаск обстрелам из самодельных реактивных систем залпо-вого огня, минометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Ху-тейта-эль-Джараш, Хараста, Хауш-Харабу, Дума, Мардж-эс-Султан, средняя школа в населенном пункте Джаубар, фермы Бала-аль-Кадима и позиции прави-тельственных войск в районах населенных пунктов Арбил и Эль-Кабун.

Вооруженные формирования террористических группировок из самодель-ных реактивных систем залпового огня обстреляли населенные пункты Эль-Маан, Муббатан и Мурейвед в провинции Хама, а также крепость Тубал и район высоты с отметкой 409,5 в провинции Латакия.

В провинции Эль-Кунейтра по позициям правительственных войск в районе высоты с отметкой 1226 велся огонь из танка, по населенному пункту Баас — из ствольной артиллерии и минометов.

За сутки 18–19 сентября

В провинции Алеппо из стрелкового оружия, самодельных реактивных си-стем залпового огня и минометов незаконные вооруженные формирования об-стреляли населенный пункт Шейх-Али-Кобтани и крепость Карьят-Халаб, квар-талы Рамуси, Аз-Загра, цементный завод, торговый центр и дорогу «Кастелло» в городе Алеппо.

В провинции Дамаск террористы обстреляли населенные пункты Хараста, Эль-Кабун и Хауш-Харабу, кварталы Хамадани, Абасин и позиции правитель-ственных войск в районе квартала Хамадани в городе Дамаск.

Из самодельных реактивных систем залпового огня и минометов боевики обстреляли населенные пункты Эль-Маан в провинции Хама, Этбаа в провинции Даръа, а также позиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районах горы Махрук в провинции Хама и населенного пункта Ут-ман в провинции Даръа.

Обстрелам из минометов в провинции Хомс подверглись населенные пунк-ты Керад-Дасния, Хомс, Кафр-эль-Абед, Машрафа и Ард-эль-Джабурин, в про-винции Латакия — Раша, Кинсибба, Нахшебба и крепость Тубал.

17 сентября в 17 ч. 00 м. два самолета F-16, два самолета А-10 и ударный беспилотный летательной аппарат Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки нанесли удары по позициям правительственных войск в районе 6 км южнее аэродрома Дайр-эз-Заура. В 17.50 по требованию российской стороны удары были прекращены. Одновременно в указанном районе перешли в наступ-ление боевики «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ). В ходе оже-сточенного боя при поддержке авиации Воздушно-космических сил России про-движение террористической группировки было остановлено. В результате амери-канского авиационного удара по позициям сирийских правительственных войск погибло 62 человека и ранено 98, уничтожено 11 единиц военной техники.

Также 17 сентября в квартале Шейх-Хадер в городе Алеппо боевики жесто-ко подавили стихийные протестные выступления около 300 мирных жителей, требующих их покинуть город во избежание активизации боевых действий. По информации местных жителей, боевики расстреляли 26 человек, среди них 9 подростков.

За сутки 17–18 сентября

В провинции Алеппо из реактивных систем залпового огня кустарного про-изводства, минометов и противотанковых ракетных комплексов вооруженные формирования террористических группировок обстреляли фермы в населенном пункте Шейх-Али-Кобтани, крепость Карьят-Халаб, кварталы Рамуси и Дахия-аль-Асад, район торгового центра «Кастелло», артиллерийское училище, школу Атавари, кожевенный завод, а также позиции правительственных войск в районах кварталов Рамуси и 1070 в городе Алеппо.

В провинции Дамаск минометным обстрелам подверглись населенные пункты Джаубар, Хараста, Арбил, Дума, Мардж-эс-Султан, фермы в поселении Хан-эш-Ших, квартал Абасин и больница Ибн аль-Валида в городе Дамаск.

В провинции Хама из самодельных реактивных систем залпового огня и минометов террористы обстреляли населенные пункты Эль-Маан и Мардес, по-зиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в рай-онах гор Джебель-Зайг-эль-Абдин и Талль-Баззам.

В провинции Даръа артиллерийским ударам подверглись районы населен-ных пунктов Даръа и Утман.

Террористы из минометов обстреляли в провинции Латакия населенные пункты Айн-эль-Кантара, Шир-Адаба, крепость Тубал и позиции правитель-ственных войск в районе отметки 1154.

В провинции Хомс обстрелам подверглись населенные пункты Ард-эль-Джабурин и Теснин.

За сутки 16–17 сентября

В провинции Алеппо незаконные вооруженные формирования из самодель-ных реактивных систем залпового огня, минометов и противотанковых ракетных комплексов обстреляли фермы в населенном пункте Шейх-Али-Кобтани, кварта-лы Аз-Загра, Рамуси, 1070, Дар-Меньян, Аль-Махамед, Дахия-аль-Асад, Халаб-аль-Джалид, Эль-Машарка, Лерамон, торговый центр «Кастелло», школу Атава-ри, газовый и цементный заводы в городе Алеппо.

В провинции Дамаск минометным обстрелам подверглись населенные пункты Джаубар, Хараста, Хауш-Насри, Хутейта-эль-Джараш, Хауш-Харабу, больница Ибн аль-Валида и фермы в населенном пункте Хан-эш-Ших.

В провинции Хама из самодельных реактивных систем залпового огня и минометов были обстреляны населенные пункты Эль-Маан, Махрук, Эш-Шаджар, Скандария, Хаджар, Махарда и аэродром в городе Хама.

Обстрелам террористов также подверглись крепость Шиллиф и населенный пункт Нахшебба в провинции Латакия, квартал Маншия в городе Даръа, а также населенный пункт Джуббата-эль-Хашаб в провинции Эль-Кунейтра.

В провинции Хомс террористы из реактивных систем залпового огня и ми-нометов обстреляли населенный пункт Тейб-Гарбия и квартал Баяза в городе Хомс.

Руководством Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Араб-ской Республике в адрес главы межведомственной делегации Соединенных Шта-тов в Женеве У. Вуда направлено письмо с информацией о срыве умеренной оп-позицией режима прекращения боевых действий. Сообщено также о скоплении боевиков на севере провинции Хама и возможных попытках проведения ими наступательных действий. Российская сторона попросила американских коллег повлиять на руководство оппозиции, чтобы удержать их от опрометчивых дей-ствий, проинформировав о намерении командования сирийских правительствен-ных войск в случае наступления боевиков принимать вынужденные соразмерные ответные меры.

За сутки 15–16 сентября

В провинции Алеппо террористы из минометов, реактивных систем залпо-вого огня, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия обстре-ляли населенные пункты Бурайдж-эр-Рих, Хадер, кварталы Халидия, Аз-Загра, Рамуси, Дахия-аль-Асад, Аль-Машарка, 1070, цементный завод, газовый завод, училище вооружения, контрольно-пропускной пункт на дороге «Кастелло», кре-пость Карьят-Халаб и торговый центр «Кастелло» в городе Аллепо.

Обстрелам из реактивных систем залпового огня, минометов и бронетанко-вой техники подверглись населенные пункты Эль-Маан, Заур-Абу-Зайд, Махарда и Скандария в провинции Хама.

Из минометов и стрелкового оружия террористы в провинции Дамаск об-стреляли населенные пункты Хараста, Хауш-эль-Хаят, Хауш-эль-Фара и больни-цу Ибн аль-Валида в городе Дамаск, в провинции Латакия — Кинсибба, Айн-эль-Кантара, Раша, район горы Абу-Али и крепости Шиллиф, в провинции Хомс об-стрелам подвергся квартал Аля-Баси.

Незаконные вооруженные формирования не приступили к синхронному с правительственными войсками отводу техники и вооружений от дороги «Кастел-ло», тем самым не выполнив свои обязательства в соответствии с российско-американскими договоренностями.

Отряды оппозиции используют установленный режим прекращения боевых действий для восстановления боеспособности и проведения перегруппировки в провинциях Алеппо, Хама и Хомс. При этом растет количество обстрелов с их стороны.

За сутки 14–15 сентября

В провинции Алеппо террористы из минометов, реактивных систем залпо-вого огня и противотанковых ракетных комплексов обстреляли населенные пунк-ты Найраб, Азизи и Биньямин, жилые кварталы Аз-Загра, 1070, Дар-аль-Муаллиимин, Хай-аль-Ансари, Рамуси, Лерамон, Рамуси, цементный и газовый заводы, торговый центр «Кастелло», военную академию Аль-Асад и училище во-оружения в городе Алеппо.

В провинции Хама огню из реактивных систем залпового огня и минометов подверглись населенные пункты Эль-Маан, Махарда, Каукаб, Мардес, Кумхана и железнодорожная станция в населенном пункте Нарб-Нафса.

Из минометов также были обстреляны в провинции Хомс населенные пунк-ты Кормос, Тейб-Гарбия, Теснин, Тайр-Маала, Кафр-Нан, Ард-эль-Джабурин, Эль-Баси и Растан, в провинции Дамаск — Хараста, Касмия, Джаубар и больница Ибн аль-Валида в городе Дамаск, в провинции Латакия обстрелам подверглись позиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе отметки 1154.

За сутки 13–14 сентября

В провинции Алеппо террористы из минометов и противотанковых ракет-ных комплексов обстреляли населенные пункты Шкейф, Бурайдж-эр-Рих, Хадер, Шурфа и позиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Рес-публики в районе Захрат-Абу-Зулам.

В городе Алеппо дважды подверглись обстрелам квартал Рамуси, позиции правительственных войск в районе торгового центра «Кастелло», трижды с ис-пользованием минометов — квартал Хай-аль-Ансари. Обстреляны также пози-ции Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе цементного за-вода и училища вооружения.

Наиболее тяжелые последствия вызвали результаты обстрела квартала Хай-аль-Ансари, в ходе которого погибли три мирных жителя, семь человек получили ранения.

В провинции Хама боевики из реактивных систем и минометов обстреляли населенные пункты Махарда, Эль-Маан, Хабит, Каукаб, Ачан, Мардес и дважды — блокпост правительственных войск в районе урочища Ард-Каукаб.

Незаконными вооруженными формированиями велся огонь из минометов по населенному пункту Тайр-Маала, позициям правительственных сил в районе Теснин и урочищу Эль-Ваар в провинции Хомс.

Обстрелам также подверглись в провинции Дамаск населенные пункты Ба-хария, Хауш-Насри, Хараста, фермы Хан-эш-Ших, в провинции Латакия — Шир-Адаба, Раша и район отметки 409,5, в провинции Даръа — населенные пункты Хирбат-эль-Газала и Утман.

За сутки 12–13 сентября

Зафиксировано два нарушения со стороны отрядов вооруженной оппозиции в провинции Латакия, где были обстреляны позиции подразделений Вооружен-ных сил Сирийской Арабской Республики в районах высот Абу-Али и Кузуль-Даг.

Группировки террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и ИГИЛ 21 раз обстреливали позиции правительственных войск и мирных жителей в про-винциях Алеппо, Дамаск, Хама, Идлиб и Даръа. Из самодельных реактивных установок был обстрелян район расположения резиденции губернатора провин-ции Алеппо.

За сутки 11–12 сентября

Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в боль-шинстве провинций Сирийской Арабской Республики. 11 сентября зафиксирова-но 11 нарушений в провинциях Дамаск и Латакия.

Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов обстреляли населенные пункты Дума, Мохамаадия, Талль-эль-Курди, Эн-Нашабия, Джаубар, Хауш-Дуара и Арбил в провинции Дамаск.

В провинции Латакия формирования «Ахрар аш-Шам» подвергли обстре-лам населенные пункты Эль-Хамрат, Раша, Абу-Али и позиции подразделений Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе отметки 529.

В городе Алеппо террористы обстреляли из реактивных систем залпового огня, противотанковых ракетных комплексов и минометов кварталы Рамуси, Хай-аль-Ансари, 1070, училище вооружения и торговый центр «Кастелло».

Обстрелам из минометов и ручных гранатометов в провинции Даръа под-верглись населенный пункт Хирбат-эль-Газала, в провинции Хама — Махарда и Каукаб, в провинции Дамаск — Дума, Хауш-Насри, Эль-Кабун, школа медицин-ской службы в населенном пункте Хараста, а также больница Ибн аль-Валида в городе Дамаск.

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Источник : « Сводка нарушений незаконными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий в Сирии », Сеть Вольтер, 23 сентября 2016, www.voltairenet.org/article193633.html

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