¡Reforma urgente del sistema de AFPs!

por Germán Lench Cáceres*

12-10-2016

Una de las acciones importantes y que fue promesa electoral es la urgente revisión integral del sistema de pensiones que debe beneficiar a los aportantes de las AFP´s, y consiste en varios aspectos.

El equipo económico del gobierno actual: 1) debe tratar de proponer y alcanzar un sistema moderno, con más libertad para colocar los ahorros de los fondos; no sólo en el oligopolio de las AFP´s que tienen 5.8 millones de afiliados y administran S/. 130,829 millones de cartera. Las pensiones de las AFP´s son muy bajas S/. 984 y las de la ONP S/. 676. 2), se debe promover la formalización de la economía, porque tenemos 15 millones de trabajadores, solo 8.9 millones de trabajadores ahorran para una pensión pública o privada. Tenemos que ampliar la base y, al mismo tiempo, generar una pensión mínima, pues las pensiones son bajas.

El Ejecutivo actualmente no puede derogar ninguna norma que beneficia a los trabajadores que aportan a las AFP´s, ya que generaría un primer enfrentamiento con las otras bancadas. Con la Ley N° 30478 se nos dijo que fue aprobada para beneficiar a los afiliados de las AFPs quienes merecen que los recursos de sus ahorros puedan ser utilizados para inversiones en su beneficio, pero ante la situación actual de un sistema que no cumple lo prometido, el Poder Legislativo (Congreso), se ha visto obligado a promulgar la norma legal que permite retirar hasta el 95.5% a los mayores de 65 años y 25% de sus fondos para vivienda, generándose la posibilidad de mejorar el nivel de ahorro aunque no estén en la edad de jubilación, de estos sufridos aportantes cuyos recursos hoy son manejados por el oligopolio de 4 empresas.

Con la adquisición de estos activos inmobiliarios los beneficiarios vienen comprando algo propio como una vivienda, o sea tener un activo, tener un posible ingreso por alquiler, vender la propiedad revaluada con el respectivo incremento de precio que el sector construcción genera ya que en el país hay escasez de oferta de vivienda.

El egreso de los montos de recursos que serán retirados por los beneficiarios de las AFPs, no viene teniendo ningún impacto en desestabilizar el sistema que maneja tanto ahorro, por el contrario viene dando un bienestar inicial a los aportantes y, en todo caso, permitirá amortizar un crédito hipotecario o deuda hipotecaria, cabe mencionar que un 11% de los afiliados de las AFPs no tienen vivienda propia, equivalente a 455 mil trabajadores. Es hora que los dueños de las AFPs entiendan que los recursos que ellos manejan, tienen dueño que no son ellos, naturalmente.

Para la revisión que el Congreso hará del sistema se debe tener en cuenta lo afirmado por Joseph Stiglitz Premio Nobel de Economía, quien colocó una lápida a las AFPs y dijo: “el sistema de AFP genera poca cobertura, mala seguridad en la jubilación, valores mínimos de pensiones”. “A pesar que toda la sociedad está pagando este enorme costo, aquí el que gana ciertamente es el sector financiero”, ejemplificó que en el mundo hay 23 países que privatizaron sus sistemas de pensiones, pero siete de ellos ya revirtieron su decisión y muchos lo están reconsiderando. Un caso concreto es Chile que no cuenta con recursos para mejorar las pensiones más bajas, lo que ha sido admitido por el gobierno, presionado por manifestaciones contra el actual Sistema Privado de Pensiones. En Perú “no existen soluciones mágicas” y se deben tomar los resguardos para no dar pasos en falso, cuando nuestra economía atraviesa un período de crecimiento débil. Esperamos que los representantes del Ejecutivo no digan que en algún momento no se tiene fondos para hacer un aporte sustancial al sistema e incrementar las pensiones, a pesar que el déficit fiscal se sitúa en torno a 3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI).

Lo que no se debe esperar es que por la mejoría de las pensiones miles de peruanos, los aportantes, organicemos una marcha en contra del sistema de capitalización individual que gestionan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las pensiones deben ser justas, que reconozcan la dignidad y el esfuerzo laboral de las personas.

Desde el Ejecutivo se puede trabajar en la creación de una AFP estatal para competir en un sistema creado en la década de los 90, bajo el gobierno de Fujimori. Actualmente el único sistema al cual tienen opción de afiliarse los trabajadores es el de las AFPs. Se debe crear el colectivo “No Más AFPs” – para estar atentos a demandar un sistema de pensiones administrado por el Estado, con financiamiento apoyado en contribuciones del empleador, el mismo fisco y el trabajador. La propuesta no es populista. No debemos hacer caso a las AFPs cuando sostienen que el sistema actual es “perfectible”, que los cotizantes deberían aportar una mayor cantidad de su sueldo y que la edad de jubilación debería aumentar, dadas las mayores expectativas de vida en el país. ¿Por qué se nos ocurre organizar una marcha contra el sistema? El sistema de pensiones peruano establece la obligatoriedad a todo trabajador dependiente de destinar el 10% de su salario al pago de sus futuras pensiones a las AFPs. El sistema de capitalización absolutamente individual -pionero en el mundo e imitado en varios países- prometió, cuando fue creado, una jubilación equivalente al 70% del último salario, pero transcurridas varias décadas, la promesa no se ha cumplido.

