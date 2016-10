Wer lebt und kämpft in Ost-Aleppo?

Während die westlichen Staaten und der Generalsekretär der UNO 250 bis 300.000 Einwohner aufrufen sprechen die syrischen Autoritäten von 25 - bis 30.000 Einwohnern. Wer sagt die Wahrheit?

Während die westlichen Staaten und der Generalsekretär der UNO versichern, dass die Kämpfer vor Ort syrischer Nationaliät, moderat sind und sich für die Demokratie schlagen, haben die Kameras von Russia Today in dieser Zone die Anwesenheit der Flaggen von Al-Kaida und Daesh gezeigt.

Zumal Niemand in Abrede stellt, dass der aktuelle Chef der Kämpfer in Ost-Aleppo kein Syrer ist. Es ist Scheich Abdullah al-Muhaysini (Foto), der oberste Richter des Scharia-Gerichtes der Eroberungsarmee (Jaish al Fatah). Diese letztere ist eine Koalition die offiziell Mitglieder von Al-Kaida enthält. Sie wird gebildet von Djihadisten aus dem Ausland, in erster Linie Saudis, Kuweitis, Tunesier, Russen und Chinesen und nur einigen wenigen syrischen Kollaborateuren.

In seinen Reden bezeichnet der saudische Scheich Abdullah al-Muhaysini den Feind. Nach seiner Ansicht sind alles Schiiten ob sie Zwölferschiiten (größte Untergruppe der Schia) sind oder nicht. (d.h. nicht nur iranische Schiiten und libanesische Hisbollah, sondern auch Alawiten und Drusen). Bei zahlreichen Gelegenheiten hat er dazu aufgerufen sie alle zu massakrieren, Frauen und Kinder inclusive.

Am 18. September 2015 mitten in der Zeit der "Einstellung der Kampfhandlungen" nachdem gerade 200 Zivilisten mit Hilfe der russischen Truppen aus Ost-Aleppo flüchten konnten, hat das Scharia-Tribunal der Eroberungsarmee angekündigt, dass jeder Bewohner Ost-Aleppos - ohne Rücksicht auf Alter oder Geschlecht - der versuchen sollte das Gebiet, welches sich in der Hand der Regierungstruppen befindet, zu erreichen, erschossen werde. Etwa 40 Personen sind in der Tat daraufhin von Scharfschützen ermordet worden, als sie zu fliehen versuchten .

Genau DAS nennt der französische Präsident, Francois Holland einen "moderaten syrischen Führer".