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Французская резолюция о Алеппо (Русский вето)

Сеть Вольтер | Париж (Франция)
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Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сенегал, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Эстония: проект резолюции

Совет Безопасности,

ссылаясь на свои резолюции 2042 (2012), 2043 (2012), 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2175 (2014), 2191 (2014), 2209 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) и 2268 (2016),

вновь заявляя о своей решительной приверженности суверенитету, незави-симости, единству и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций,

будучи глубоко встревожен продолжающимся ухудшением ужасающей гу-манитарной ситуации в Сирии и тем, что в настоящее время в Сирии более 13,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, около 6,1 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами (не считая полумиллиона осевших в Сирии палестинских беженцев) и несколько сотен тысяч человек страдают, находясь в осажденных районах,

выражая негодование по поводу тревожно большого числа жертв среди гражданского населения, к которым привели эскалация насилия и усилившиеся в последние дни кампании неизбирательных воздушных бомбардировок Алеппо, и напоминая в этой связи о заявлениях, сделанных Специальным посланником Ге-нерального секретаря по Сирии Стаффаном де Мистурой, который 25 сентября, докладывая о ситуации в восточной части Алеппо, отметил, что она «чудовищ-ным образом ухудшилась», а также заместителем Генерального секретаря по гу-манитарным вопросам и Координатором чрезвычайной помощи Стивеном О’Брайеном, который 29 сентября доложил, что «в настоящее время восточная часть Алеппо находится в осаде»,

решительно осуждая участившиеся террористические нападения, приво-дящие к многочисленным жертвам и разрушениям и совершаемые силами, кон-тролируемыми организацией «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известной также как ДАИШ), Фронтом «Ан-Нусра» и всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с «Аль-Каидой» или ИГИЛ (известной также как ДАИШ), а также другими террористическими груп-пами, которых таковыми признал Совет Безопасности, и вновь призывая все сто-роны взять на себя обязательство положить конец террористическим актам, со-вершаемым такими организациями и лицами, и подтверждая при этом, что тер-роризм во всех его формах представляет собой одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности и что все террористические акты, чем бы они ни были мотивированы и где бы, когда бы и кем бы они ни совершались, яв-ляются преступлениями и не имеют оправдания,

будучи серьезно обеспокоен по поводу недостаточно эффективного выпол-нения его резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) и 2258 (2016) и напо-миная в этой связи о правовых обязанностях всех сторон согласно международ-ному гуманитарному праву и международному праву прав человека и всем соот-ветствующим решениям Совета Безопасности, включающих, среди прочего, пре-кращение всех нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, в том числе нападений на школы и медицинские учреждения и преднамеренных дей-ствий, имеющих целью нарушение водоснабжения, неизбирательного примене-ния оружия, в том числе использования артиллерии и «бочковых бомб», нанесе-ния воздушных ударов, неизбирательных минометных обстрелов и использова-ния взрывных устройств, устанавливаемых в автомобилях или приводимых в действие террористами-смертниками и «тоннельных бомб», а также использова-ния голода, которому намеренно подвергаются гражданские лица, в качестве ме-тода ведения боевых действий, в том числе путем блокады населенных районов, и повсеместных пыток, жестокого обращения, произвольных и внесудебных каз-ней, насильственных исчезновений, сексуального и гендерного насилия, а также всех грубых нарушений и противоправных действий, совершаемых в отношении детей,

принимая к сведению решение Генерального секретаря о создании внутрен-ней комиссии Организации Объединенных Наций по расследованию событий 19 сентября 2016 года, когда автоколонна Организации Объединенных Наций и Сирийского общества Красного Полумесяца, везшая чрезвычайную гуманитар-ную помощь в Урум-эль-Кубру, Сирия, подверглась бомбардировке, настоятель-но призывая все соответствующие стороны всесторонне сотрудничать с этой ко-миссией и подчеркивая, что важно безотлагательно завершить это расследование, с тем чтобы привлечь виновных к ответственности,

решительно осуждая повсеместные нарушения и ущемления прав человека и нарушения норм международного гуманитарного права, подчеркивая необхо-димость положить конец безнаказанности за эти нарушения и противоправные действия и в этой связи вновь особо отмечая, что лица, совершившие такие нарушения и противоправные действия в Сирии или иным образом ответствен-ные за них, должны быть преданы правосудию,

подчеркивая, что гуманитарная ситуация и положение с правами человека в Сирии по-прежнему создают угрозу миру и безопасности в этом регионе и что без политического урегулирования кризиса они продолжат ухудшаться, и особо отмечая в этой связи, что конфликт в Сирии не может быть урегулирован воен-ным путем,

подтверждая свое намерение принять дальнейшие меры в случае несоблю-дения настоящей резолюции или резолюций 2139 (2014), 2165 (2014) и 2191 (2014), как он заявил об этом в своей резолюции 2258 (2015),

принимая к сведению усилия, прилагаемые в рамках Международной груп-пы поддержки Сирии для достижения прекращения боевых действий в Сирии и содействия обеспечению гуманитарного доступа и оказанию гуманитарной по-мощи, и ссылаясь на свою резолюцию 2268, в которой он настоятельно призвал все государства-члены, особенно членов Международной группы поддержки Си-рии, поддерживать усилия по созданию условий для стабильного и долговремен-ного прекращения огня,

напоминая о том, что согласно статье 25 Устава Организации Объединенных Наций государства-члены обязаны подчиняться решениям Совета и выполнять их,

1. требует, чтобы все стороны сирийского конфликта, в частности си-рийские власти, незамедлительно выполнили свои обязательства согласно при-менимым нормам международного гуманитарного права и международного права прав человека, в том числе в отношении всех осажденных и труднодоступных районов, а также полностью и незамедлительно выполнили все положения резо-люций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) и 2268 (2016) Совета Безопасности, и напоминает о том, что те совершен-ные в Сирии нарушения и противоправные действия, которые могут быть равно-сильны военным преступлениям и преступлениям против человечности, не оста-нутся безнаказанными;

2. настоятельно призывает к немедленному прекращению боевых дей-ствий, а также к незамедлительному обеспечению безопасного и беспрепят-ственного гуманитарного доступа на всей территории Сирии;

3. требует, чтобы все стороны незамедлительно прекратили все воз-душные бомбардировки города Алеппо и все военные полеты над ним;

4. призывает все стороны не допускать того, чтобы материальная и фи-нансовая помощь попадала в распоряжение лиц, групп, предприятий и организа-ций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ (известной также как ДАИШ), и дру-гих террористических групп, которых таковыми признал Совет Безопасности, и настоятельно призывает членов Международной группы поддержки Сирии убе-дить все стороны не вести боевые действия совместно с вышеупомянутыми субъектами;

5. подчеркивает необходимость осуществления, под надзором Организа-ции Объединенных Наций, усиленного наблюдения за соблюдением режима пре-кращения боевых действий, просит Генерального секретаря представить воз-можные варианты относительно того, как это можно реализовать, для скорейшего начала такого наблюдения и предлагает всем государствам-членам, прежде всего членам Международной группы поддержки Сирии, более активно представлять информацию для этого механизма наблюдения;

6. требует, чтобы все стороны удовлетворяли просьбы Организации Объединенных Наций и ее партнеров-исполнителей о предоставлении гумани-тарного доступа, в том числе соблюдая режим прекращения боевых действий, о котором говорится в резолюции 2268 (2016), и прекратив все бомбардировки го-рода Алеппо и все военные полеты над ним, с тем чтобы содействовать безопас-ному и беспрепятственному гуманитарному доступу — в том числе ко всем рай-онам Алеппо — Организации Объединенных Наций и ее партнеров-исполнителей, и при этом признает, что для этого необходимо достичь стабиль-ного прекращения насилия, которое будет сочтено Организацией Объединенных Наций и ее партнерами-исполнителями достаточным для того, чтобы можно бы-ло оказывать гуманитарную помощь;

7. подчеркивает, что гуманитарный доступ должен обеспечиваться ко всем нуждающимся в помощи лицам, которых таковыми считают Организация Объединенных Наций и ее партнеры-исполнители, и для всех видов гуманитар-ной помощи, которые Организация Объединенных Наций и ее партнеры-исполнители считают необходимыми, и что все стороны должны оказывать со-действие эвакуации лиц, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, ру-ководствуясь при этом только соображениями срочности и необходимости;

8. просит далее Генерального секретаря каждые две недели докладывать Совету о выполнении настоящей резолюции всеми сторонами внутрисирийского конфликта;

9. вновь заявляет, что устойчивое урегулирование нынешнего кризиса в Сирии может быть обеспечено только на основе инклюзивного и осуществляемо-го самими сирийцами политического процесса, отвечающего законным чаяниям сирийского народа и направленного на полное осуществление Женевского ком-мюнике от 30 июня 2012 года, которое было одобрено в резолюции 2118 (2013), в том числе путем создания представительного переходного руководящего органа, обладающего всеми полномочиями исполнительной власти и сформированного на основе взаимного согласия и с учетом необходимости обеспечения преем-ственности в работе государственных учреждений, а также полного осуществле-ния резолюций 2254 (2015) и 2268 (2016);

10. заявляет в этой связи о том, что всецело поддерживает усилия Специ-ального посланника, направленные на полное осуществление резолюции 2254 (2015), и настоятельно призывает все стороны внутрисирийского конфликта конструктивно и добросовестно сотрудничать со Специальным посланником с этой целью, прежде всего для того, чтобы незамедлительно урегулировать ситуа-цию в Алеппо;

11. выражает свое намерение в случае невыполнения настоящей резолю-ции любой из сторон внутрисирийского конфликта принять дальнейшие меры со-гласно Уставу Организации Объединенных Наций;

12. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.

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Источник : « Французская резолюция о Алеппо (Русский вето) », Сеть Вольтер, 8 октября 2016, www.voltairenet.org/article193666.html

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