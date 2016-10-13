Жан-Марк Эро

В апреле 2012 г., то есть после выхода Франции из войны (которую она возобновила уже в апреле 2012 г.) и до заключения российско-американского соглашения о разделе ( 30 июня в Женеве), «Друзья Сирии» решили судить президента Башара аль-Ассада международным судом. Речь шла об очередном спектакле после провозглашения концепции «Пакс Американа» на манер убийства Слободана Милошевича в гаагской тюрьме, казни Саддама Хусейна и кровавой расправе с Муамаром Кадафи.

Для этого США создали в Гааге «Комиссию по международному правосудию и ответственности» SJAC (Syria Justice and Accountability Centre). В течение двух лет юристы собирали доказательства «пыток, практикуемых режимом».

Бюро государственного секретариата по Международной юстиции, которым в то время руководил посол Стефан Раппо, побудило Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар и Турцию финансировать Специальный трибунал ООН по Сирии по модели Специального трибунала ООН по Ливану. Напомним, что последний, несмотря на своё название, не является трибуналом в полном смысле этого слова, поскольку он был создан двумя представителями власти – Генеральным секретарём ООН и Премьер-министром Ливана и не был одобрен ни Советом Безопасности, ни ливанским Парламентом. Этот псевдо-трибунал наделил себя правом предъявлять обвинения и судить сирийского президента без доказательств.

Трибуналы по Ливану и Сирии обязаны своим существованием Джеффри Фелтману, бывшему послу США в Бейруте, затем помощнику госсекретаря по делам Ближнего Востока и действующему руководителю Департамента по Политическим делам ООН. Г-н Фелтман создал Трибунал по Ливану с целью предать суду и вынести приговоры президентам Эмилю Лахуду и Башару аль-Ассаду, которых он намеревался объявить ответственными за убийство Рафика Харири, которое он сам же и организовал. Согласно внутреннему документу этой службы, который нам удалось прочесть, НАТО намеревалась свергнуть Сирийскую Арабскую Республику и предать суду 120 государственных деятелей, их которых 80 фигурировали в списках лиц, находящихся под санкциями, установленными Соединёнными Штатами и/или Европейским Союзом. 20 января 2014 г., то есть за два дня до начала переговоров Женева-2 британская юридическая фирма Carter-Ruck обвинила Сирию в совершении пыток и убийстве за время войны более 11000 своих сограждан. Затем эта фирма опубликовала доклад трёх юристов международного класса удостоверивших 55000 снимков якобы сделанных военным фотографом-дезертиром. И хотя двое из этих юристов были до этого уличены в необъективности, а третий оказался агентом ЦРУ и участвовал в создании Комиссии по международному правосудию и ответственности, Джон Керри, несмотря на возражения Сирии, не преминул сослаться на этот документ на открытии Конференции Женева-2.

31 июля 2014 г. Комиссия по иностранным делам Палаты представителей заслушивала выступление сирийского фотографа. Из коллекции в 55000 снимков он показал только 10, да и то после того, как подретушировал и сделал их неиндетифицируемыми.

Увы! 22 сентября 2014 г. Россия и Китай наложили вето на проект французской резолюции об организации международного уголовного суда по преступлениям в Сирии. Госдеп США, со своей стороны, считал, что собранный материал, хотя и достаточно объёмный, имеет ту же цену, что и фальшивые свидетельства Трибунала по Ливану. И США прекратили поддерживать подготовку сирийского Нюрнберга.

Тем не менее, госсекретариат недавно организовал в Миннесоте «Центр жертв и пыток», но не ради того, чтобы рассказать о своих делах, а лишь о «жертвах режима», если он их находит, и не о 80000 человек, незаконно похищаемых Соединёнными Штатами и подвергаемых пыткам военными моряками в Гуантанамо и судах, оборудованных под тюрьмы и курсировавших в международных водах во время двух мандатов Джорджа Буша.

Кроме того, госсекретариат поддержал катарскую выставку фотографий фирмы Carter-Ruck в ООН в Нью-Йорке, в Музее холокоста в Вашингтоне и, наконец, на прошлой неделе в Риме. Конечно, 55000 фотографий нельзя выставить на показ, но это всё те же 10 размытых снимков в сочетании с другими, тоже связанными с войнами. Одновременно произраильский конгрессмен Элиот Энгел (он также автор закона об ответственности Сирии) представил проект закона H. R. 5732, предусматривающего введение новых санкций против Сирии.

6 октября 2016 г. Нидерланды (которые нелегально размещают вооружённые силы на территории Сирии) провели в своём посольстве в Вашингтоне совещание по возобновлению работы Комиссии по международному правосудию и ответственности и созданию Трибунала по Сирии. Германия, Бельгия, Дания, Италия, Норвегия, Соединённое Королевство, Швейцария и, конечно, Соединённые Штаты заявили о соответствующих взносах. Этот проект должен обойтись в несколько миллионов долларов ежегодно.

Однако Вашингтон прекрасно понимает, что Сирийская Арабская Республика не падёт, и судить и бездоказательно вынести приговор президенту Башару аль-Ассаду не удастся. Так что эта мизансцена не редкость для Запада - «защитника Добра от жестоких сирийцев».

Франция, выражавшая сначала интересы Турции и Катара, затем Саудовской Аравии, а сегодня Израиля, глуха на одно ухо. Она продолжает надеяться осудить 120 сирийских руководителей (уже осуждённых на бумаге) Международным уголовным судом … заочно.

10 октября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что попросил юристов найти средство передать дело в Международный уголовный суд в обход Совета Безопасности ООН.

А, Вашингтон, похоже, готов согласиться с тем, что эпоха однополярного мира закончилась. И в этом случае неуклюжие и ужасные обвинения в адрес Сирии, будут служить для очернения всего российского лагеря.