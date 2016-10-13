Нюрнбергский и Токийский трибуналы дали возможность Союзникам поведать миру о преступлениях, совершённых Осью во Второй мировой войне, оправдать цену своей победы и утвердить своё глобальное лидерство. По этому же принципу Вашингтон намерен предать суду и вынести приговоры 120 сирийским государственным деятелям, в числе которых и президент Башар аль-Ассад, чтобы оправдать эту войну и свержение Сирийской арабской республики. Остаётся лишь придумать им преступления…
- Жан-Марк Эро
В апреле 2012 г., то есть после выхода Франции из войны (которую она возобновила уже в апреле 2012 г.) и до заключения российско-американского соглашения о разделе ( 30 июня в Женеве), «Друзья Сирии» решили судить президента Башара аль-Ассада международным судом. Речь шла об очередном спектакле после провозглашения концепции «Пакс Американа» на манер убийства Слободана Милошевича в гаагской тюрьме, казни Саддама Хусейна и кровавой расправе с Муамаром Кадафи.
Для этого США создали в Гааге «Комиссию по международному правосудию и ответственности» SJAC (Syria Justice and Accountability Centre). В течение двух лет юристы собирали доказательства «пыток, практикуемых режимом».
Бюро государственного секретариата по Международной юстиции, которым в то время руководил посол Стефан Раппо, побудило Саудовскую Аравию, Иорданию, Катар и Турцию финансировать Специальный трибунал ООН по Сирии по модели Специального трибунала ООН по Ливану. Напомним, что последний, несмотря на своё название, не является трибуналом в полном смысле этого слова, поскольку он был создан двумя представителями власти – Генеральным секретарём ООН и Премьер-министром Ливана и не был одобрен ни Советом Безопасности, ни ливанским Парламентом. Этот псевдо-трибунал наделил себя правом предъявлять обвинения и судить сирийского президента без доказательств.
Трибуналы по Ливану и Сирии обязаны своим существованием Джеффри Фелтману, бывшему послу США в Бейруте, затем помощнику госсекретаря по делам Ближнего Востока и действующему руководителю Департамента по Политическим делам ООН. Г-н Фелтман создал Трибунал по Ливану с целью предать суду и вынести приговоры президентам Эмилю Лахуду и Башару аль-Ассаду, которых он намеревался объявить ответственными за убийство Рафика Харири, которое он сам же и организовал. Согласно внутреннему документу этой службы, который нам удалось прочесть, НАТО намеревалась свергнуть Сирийскую Арабскую Республику и предать суду 120 государственных деятелей, их которых 80 фигурировали в списках лиц, находящихся под санкциями, установленными Соединёнными Штатами и/или Европейским Союзом. 20 января 2014 г., то есть за два дня до начала переговоров Женева-2 британская юридическая фирма Carter-Ruck обвинила Сирию в совершении пыток и убийстве за время войны более 11000 своих сограждан. Затем эта фирма опубликовала доклад трёх юристов международного класса удостоверивших 55000 снимков якобы сделанных военным фотографом-дезертиром. И хотя двое из этих юристов были до этого уличены в необъективности, а третий оказался агентом ЦРУ и участвовал в создании Комиссии по международному правосудию и ответственности, Джон Керри, несмотря на возражения Сирии, не преминул сослаться на этот документ на открытии Конференции Женева-2.
31 июля 2014 г. Комиссия по иностранным делам Палаты представителей заслушивала выступление сирийского фотографа. Из коллекции в 55000 снимков он показал только 10, да и то после того, как подретушировал и сделал их неиндетифицируемыми.
Увы! 22 сентября 2014 г. Россия и Китай наложили вето на проект французской резолюции об организации международного уголовного суда по преступлениям в Сирии. Госдеп США, со своей стороны, считал, что собранный материал, хотя и достаточно объёмный, имеет ту же цену, что и фальшивые свидетельства Трибунала по Ливану. И США прекратили поддерживать подготовку сирийского Нюрнберга.
Тем не менее, госсекретариат недавно организовал в Миннесоте «Центр жертв и пыток», но не ради того, чтобы рассказать о своих делах, а лишь о «жертвах режима», если он их находит, и не о 80000 человек, незаконно похищаемых Соединёнными Штатами и подвергаемых пыткам военными моряками в Гуантанамо и судах, оборудованных под тюрьмы и курсировавших в международных водах во время двух мандатов Джорджа Буша.
Кроме того, госсекретариат поддержал катарскую выставку фотографий фирмы Carter-Ruck в ООН в Нью-Йорке, в Музее холокоста в Вашингтоне и, наконец, на прошлой неделе в Риме. Конечно, 55000 фотографий нельзя выставить на показ, но это всё те же 10 размытых снимков в сочетании с другими, тоже связанными с войнами. Одновременно произраильский конгрессмен Элиот Энгел (он также автор закона об ответственности Сирии) представил проект закона H. R. 5732, предусматривающего введение новых санкций против Сирии.
6 октября 2016 г. Нидерланды (которые нелегально размещают вооружённые силы на территории Сирии) провели в своём посольстве в Вашингтоне совещание по возобновлению работы Комиссии по международному правосудию и ответственности и созданию Трибунала по Сирии. Германия, Бельгия, Дания, Италия, Норвегия, Соединённое Королевство, Швейцария и, конечно, Соединённые Штаты заявили о соответствующих взносах. Этот проект должен обойтись в несколько миллионов долларов ежегодно.
Однако Вашингтон прекрасно понимает, что Сирийская Арабская Республика не падёт, и судить и бездоказательно вынести приговор президенту Башару аль-Ассаду не удастся. Так что эта мизансцена не редкость для Запада - «защитника Добра от жестоких сирийцев».
Франция, выражавшая сначала интересы Турции и Катара, затем Саудовской Аравии, а сегодня Израиля, глуха на одно ухо. Она продолжает надеяться осудить 120 сирийских руководителей (уже осуждённых на бумаге) Международным уголовным судом … заочно.
10 октября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что попросил юристов найти средство передать дело в Международный уголовный суд в обход Совета Безопасности ООН.
А, Вашингтон, похоже, готов согласиться с тем, что эпоха однополярного мира закончилась. И в этом случае неуклюжие и ужасные обвинения в адрес Сирии, будут служить для очернения всего российского лагеря.
Ссылочные документы :
"A Report into the credibility of certain evidence with regard to Torture and Execution of Persons Incarcerated by the current Syrian regime", Carter-Ruck, 20 января 2014.
«Report sulla attendibilità delle “Foto di Caesar” che si paventa saranno esposte in mostra al Senato della Repubblica italiana», Sibialiria, март 2016.
“The Caesar Photo Fraud that Undermined Syrian Negotiations”, Рик Стерлинг, март 2016..
Перевод
Эдуард Феоктистов