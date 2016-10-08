Сеть Вольтер

Российская Федерация: проект резолюции

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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Совет Безопасности,

ссылаясь на свои резолюции 2042 (2012), 2043 (2012), 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2175 (2014), 2191 (2014), 2209 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) и 2268 (2016),

вновь заявляя о своей решительной приверженности суверенитету, незави-симости, единству и территориальной целостности Сирии, а также целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций,

будучи глубоко встревожен продолжающимся ухудшением ужасающей гу-манитарной ситуации в Сирии и тем, что в настоящее время в Сирии более 13,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, около 6,1 миллиона чело-век являются внутренне перемещенными лицами (не считая полумиллиона осев-ших в Сирии палестинских беженцев) и несколько сотен тысяч человек страдают, находясь в осажденных районах,

выражая негодование по поводу неприемлемого и возрастающего уровня насилия и активизировавшихся в последние дни боевых действий в Алеппо,

решительно осуждая участившиеся и приводящие к многочисленным жертвам и разрушениям террористические нападения, совершаемые организаци-ей «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (известной также как ДАИШ), Фронтом «Ан-Нусра» и всеми другими лицами, группами, предприяти-ями и организациями, связанными с «Аль-Каидой» или ИГИЛ (известной также как ДАИШ), а также другими террористическими группами, которых таковыми признал Совет Безопасности, и вновь призывая все стороны взять на себя обяза-тельство положить конец террористическим актам, совершаемым такими органи-зациями и лицами, подтверждая при этом, что терроризм во всех его формах представляет собой одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности и что любые террористические акты, чем бы они ни были мотиви-рованы и где бы, когда бы и кем бы они ни совершались, являются преступлени-ями и не имеют оправдания,

отмечая с признательностью усилия, предпринятые Российской Федераци-ей и Соединенными Штатами Америки в качестве сопредседателей Международ-ной группы поддержки Сирии,

вновь заявляя, что устойчивое урегулирование нынешнего кризиса в Сирий-ской Арабской Республике может быть обеспечено лишь на основе инклюзивного и осуществляемого самими сирийцами политического процесса, базирующегося на Женевском коммюнике от 30 июня 2012 года, которое было одобрено в резо-люции 2118 (2013), резолюциях 2254 (2015) и 2268 (2016) Совета и соответству-ющих заявлениях Международной группы поддержки Сирии,

будучи серьезно обеспокоен недостаточно эффективным выполнением своих резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) и 2258 (2016) и напоминая в этой связи о правовых обязанностях всех сторон согласно международному гу-манитарному праву и международному праву прав человека и всем соответству-ющим решениям Совета Безопасности, включающих, среди прочего, прекраще-ние всех нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, в том числе нападений на школы и медицинские учреждения и преднамеренных действий, имеющих целью нарушение водоснабжения, неизбирательного применения ору-жия, в том числе артиллерии и «бочковых бомб», нанесения воздушных ударов, неизбирательных минометных обстрелов и использования взрывных устройств, устанавливаемых в автомобилях или приводимых в действие террористами-смертниками, и «тоннельных бомб», а также использования голода, которому намеренно подвергаются гражданские лица, в качестве метода ведения боевых действий, в том числе путем блокады населенных районов, и повсеместных пы-ток, жестокого обращения, произвольных и внесудебных казней, насильственных исчезновений, сексуального и гендерного насилия, а также всех грубых наруше-ний и противоправных действий, совершаемых в отношении детей,

принимая к сведению решение Генерального секретаря о создании внутрен-ней комиссии Организации Объединенных Наций по расследованию событий 19 сентября 2016 года, когда автоколонна Организации Объединенных Наций и Сирийского общества Красного Полумесяца, доставлявшая чрезвычайную гума-нитарную помощь в Урум-эль-Кубру, Сирия, подверглась бомбардировке, насто-ятельно призывая все соответствующие стороны всемерно сотрудничать с этой комиссией и подчеркивая, что важно безотлагательно завершить это расследова-ние, с тем чтобы привлечь виновных к ответственности,

решительно осуждая повсеместные нарушения и ущемления прав человека и нарушения норм международного гуманитарного права, подчеркивая необхо-димость положить конец безнаказанности за эти нарушения и ущемления и в этой связи вновь особо отмечая, что лица, совершающие такие нарушения и пре-ступления в Сирии или иным образом ответственные за них, должны быть пре-даны суду,

подчеркивая, что гуманитарная ситуация в Сирии по-прежнему создает угрозу миру и безопасности в этом регионе и что без политического урегулиро-вания кризиса она продолжит ухудшаться, и особо отмечая в этой связи, что конфликт в Сирии не может быть урегулирован военным путем,

подтверждая свое намерение, заявленное в своей резолюции 2258 (2015), принять дальнейшие меры в случае несоблюдения резолюций 2139 (2014), 2165 (2014) и 2191 (2014),

напоминая о том, что согласно статье 25 Устава Организации Объединен-ных Наций государства-члены обязаны подчиняться решениям Совета и выпол-нять их,

1. требует, чтобы все стороны сирийского конфликта, в частности си-рийские власти, незамедлительно выполнили свои обязательства согласно при-менимым нормам международного гуманитарного права и международного права прав человека, в том числе в отношении всех осажденных и труднодоступных районов, а также полностью и незамедлительно выполнили все положения резо-люций Совета Безопасности 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015) и 2268 (2016), и напоминает о том, что совершенные в Сирии нарушения и злоупотребления не останутся безнаказанными;

2. отмечает заключенное между Российской Федерацией и Соединен-ными Штатами Америки соглашение от 9 сентября 2016 года (приложение) и призывает все стороны руководствоваться вышеупомянутым соглашением, в том числе для целей предоставления незамедлительного и беспрепятственного гума-нитарного доступа, в частности посредством объявления еженедельных 48-часовых гуманитарных пауз, и настоятельно призывает сопредседателей Меж-дународной группы поддержки Сирии обеспечить выполнение данного соглаше-ния;

3. настоятельно призывает незамедлительно осуществить прекращение боевых действий, в частности в Алеппо, подчеркивает, что любая сторона может довести информацию о нарушении или возможном нарушении режима прекра-щения боевых действий до сведения Целевой группы по прекращению огня, и далее настоятельно призывает обеспечить немедленный, безопасный и беспре-пятственный гуманитарный доступ на всей территории Сирии в соответствии с условиями прекращения боевых действий;

4. подчеркивает настоятельную необходимость достижения достоверно-го отделения сил умеренной оппозиции от «Джабхат ан-Нусры» в качестве осно-вополагающего приоритета и требует, чтобы все стороны препятствовали ока-занию материальной и финансовой поддержки лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с «Аль-Каидой», ИГИЛ (известной также как ДАИШ) или «Джабхат ан-Нусрой» и другими террористическими группами, которых признал таковыми Совет Безопасности, и настоятельно призывает членов МГПС потребовать от всех сторон перестать вести боевые действия совместно с вышеупомянутыми субъектами, отделиться от них и официально присоединиться к режиму прекращения боевых действий;

5. требует, чтобы все стороны удовлетворяли просьбы Организации Объединенных Наций о предоставлении гуманитарного доступа путем соблюде-ния режима прекращения боевых действий, как об этом говорится в резолю-ции 2268 (2016) и соглашении от 9 сентября 2016 года, в том числе в отношении отвода сил от дороги «Кастелло» и создания контрольно-пропускных пунктов на этой дороге, и содействовали срочной медицинской эвакуации, а также использо-вали в гуманитарных и медицинских целях коридор «Сулейман эль-Халаби» между восточной и западной частями Алеппо;

6. приветствует инициативу Специального посланника Генерального секретаря по Сирии от 6 октября 2016 года по нормализации ситуации в Алеппо и просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности подробный план ее осуществления в сотрудничестве с заинтересованными сторонами с це-лью его утверждения Советом Безопасности;

7. вновь заявляет, что устойчивое урегулирование нынешнего кризиса в Сирии может быть обеспечено лишь на основе инклюзивного и осуществляемого самими сирийцами политического процесса, отвечающего законным чаяниям си-рийского народа и направленного на полное осуществление Женевского ком-мюнике от 30 июня 2012 года, которое было одобрено в резолюции 2118 (2013), а также полного осуществления резолюций 2254 (2015) и 2268 (2016) при одно-временных действиях на параллельных политическом, гуманитарном и контртер-рористическом направлениях без каких-либо предварительных условий;

8. выражает сожаление по поводу затянувшейся задержки в общеси-рийском политическом процессе, требует немедленно перестать откладывать инклюзивные переговоры и заявляет в этой связи о своей всемерной поддержке усилий Специального посланника, направленных на осуществление в полном объеме резолюции 2254, и настоятельно призывает все стороны сирийского конфликта конструктивно, добросовестно и без каких-либо предварительных условий сотрудничать в этих целях со Специальным посланником в его усилиях, направленных на скорейшее возобновление внутрисирийского политического диалога, и вновь подтверждает, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы;

9. просит далее Генерального секретаря своевременно представить Со-вету доклад о выполнении настоящей резолюции всеми сторонами сирийского конфликта;

10. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.

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Источник : « Российская Федерация: проект резолюции », Сеть Вольтер, 8 октября 2016, www.voltairenet.org/article193690.html

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