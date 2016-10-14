Voltaire İletişim Ağı

Doğu Halep’te kim yaşıyor ve savaşıyor?

Voltaire İletişim Ağı
+

Batılı Devletler ve BM Genel Sekreteri Doğu Halep’te 250 000 ila 300 000 kişinin yaşadığından söz ederken, Suriyeli yetkililer 25 000 ila 30 000 kişi olduğunu söylüyorlar. Kim doğru söylüyor?

Batılı Devletler ve BM Genel Sekreteri sahada bulunan savaşçıların Suriye vatandaşı ve demokrasi için savaşan ılımlılar olduğunu söylerken, Russia Today’in kameraları bölgede El Kaide ve IŞİD bayraklarının varlığını gösterdi.

Özellikle de, Doğu Halep’teki savaşçıların bugünkü şefi, fetih ordusu şeriat mahkemesi (Ceyş el Fatah) yüce hakimi Şeyh Abdullah el-Muhaysini’nin (fotoğraf) Suriyeli olmadığını herkes kabul ediyor. Bu örgüt resmi olarak El Kaide üyelerini de içeren bir koalisyon. Başta Suudi, Kuveytli, Tunuslu, Rus ve Çinli olmak üzere yabancı cihatçılardan ve birkaç Suriyeli işbirlikçiden oluşmaktadır.

Şeyh Abdullah el-Muhaysini söylemlerinde düşmanı şöyle tanımlıyor: ona göre on iki imamlara bağlı olsunlar ya da olmasınlar (yani sadece İranlı Şiiler ve Lübnan Hizbullah’ı değil ama Nusayriler ve Dürziler de) Şiilerin tümü. Birçok fırsatta, kadın ve çocuklar dahil hepsinin katledilmesi çağrısında bulundu.

18 Eylül 2016’da, « karşılıklı saldırılara son verilmesi » sürecinin tam ortasında ve Rus güçlerinin yardımıyla Doğu Halep’ten 200 sivil henüz yeni kaçmışken, Fetih Ordusunun Şeriat Mahkemesi, hükümet güçlerinin elinde bulunan topraklara geçmeye kalkışan bütün Doğu Halep sakinlerinin –yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın- vurulacağını duyurdu. Bunun sonucunda kırka yakın kişi kaçmayı denerken keskin nişancılar tarafından öldürüldü.

İşte Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande’ın « ılımlı Suriyeli lider » olarak adlandırdığı adam bu.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Washington ve Paris, « Beşar rejimi »ne karşı propagandayı yeniden başlattılar
Washington ve Paris, « Beşar rejimi »ne karşı propagandayı yeniden başlattılar
Dünya düzeni değişikliğinin günlüğü #8
 
Topyekun savaşı önlemek hala mümkün mü ?
Topyekun savaşı önlemek hala mümkün mü ?
Dünya düzeni değişikliğinin günlüğü #5
 
Güç denemesi
Güç denemesi
Dünya düzeni değişikliğinin günlüğü #4
 
PsyOp : Suriye operasyonu
PsyOp : Suriye operasyonu
 

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Doğu Halep’te kim yaşıyor ve savaşıyor?”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 14 Ekim 2016, www.voltairenet.org/article193697.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Putin yargılanmalı mı ?
Dünya düzeni değişikliğinin günlüğü #9
Putin yargılanmalı mı ?
yazan Thierry Meyssan
Washington ve Paris, « Beşar rejimi »ne karşı propagandayı yeniden başlattılar
Dünya düzeni değişikliğinin günlüğü #8
Washington ve Paris, « Beşar rejimi »ne karşı propagandayı yeniden başlattılar
yazan Thierry Meyssan
Güvenlik Konseyinde çapraz vetolar
Dünya düzeni değişikliğinin günlüğü #7
Güvenlik Konseyinde çapraz vetolar
yazan Thierry Meyssan
Afganistan, kalıcı işgal
Afganistan, kalıcı işgal
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
İhtilafın yayılması
Dünya düzeni değişikliğinin günlüğü #6
İhtilafın yayılması
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 
Topyekun savaşı önlemek hala mümkün mü ?
Dünya düzeni değişikliğinin günlüğü #5
Topyekun savaşı önlemek hala mümkün mü ?
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 
Güç denemesi
Dünya düzeni değişikliğinin günlüğü #4
Güç denemesi
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 
Emperyalist aşırı sol
Emperyalist aşırı sol
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 
Afrika'ya yönelik ABD üssü İtalya
Afrika’ya yönelik ABD üssü İtalya
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
PsyOp : Suriye operasyonu
PsyOp : Suriye operasyonu
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 