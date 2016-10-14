Doğu Halep’te kim yaşıyor ve savaşıyor?

Batılı Devletler ve BM Genel Sekreteri Doğu Halep’te 250 000 ila 300 000 kişinin yaşadığından söz ederken, Suriyeli yetkililer 25 000 ila 30 000 kişi olduğunu söylüyorlar. Kim doğru söylüyor?

Batılı Devletler ve BM Genel Sekreteri sahada bulunan savaşçıların Suriye vatandaşı ve demokrasi için savaşan ılımlılar olduğunu söylerken, Russia Today’in kameraları bölgede El Kaide ve IŞİD bayraklarının varlığını gösterdi.

Özellikle de, Doğu Halep’teki savaşçıların bugünkü şefi, fetih ordusu şeriat mahkemesi (Ceyş el Fatah) yüce hakimi Şeyh Abdullah el-Muhaysini’nin (fotoğraf) Suriyeli olmadığını herkes kabul ediyor. Bu örgüt resmi olarak El Kaide üyelerini de içeren bir koalisyon. Başta Suudi, Kuveytli, Tunuslu, Rus ve Çinli olmak üzere yabancı cihatçılardan ve birkaç Suriyeli işbirlikçiden oluşmaktadır.

Şeyh Abdullah el-Muhaysini söylemlerinde düşmanı şöyle tanımlıyor: ona göre on iki imamlara bağlı olsunlar ya da olmasınlar (yani sadece İranlı Şiiler ve Lübnan Hizbullah’ı değil ama Nusayriler ve Dürziler de) Şiilerin tümü. Birçok fırsatta, kadın ve çocuklar dahil hepsinin katledilmesi çağrısında bulundu.

18 Eylül 2016’da, « karşılıklı saldırılara son verilmesi » sürecinin tam ortasında ve Rus güçlerinin yardımıyla Doğu Halep’ten 200 sivil henüz yeni kaçmışken, Fetih Ordusunun Şeriat Mahkemesi, hükümet güçlerinin elinde bulunan topraklara geçmeye kalkışan bütün Doğu Halep sakinlerinin –yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın- vurulacağını duyurdu. Bunun sonucunda kırka yakın kişi kaçmayı denerken keskin nişancılar tarafından öldürüldü.

İşte Fransız Cumhurbaşkanı François Hollande’ın « ılımlı Suriyeli lider » olarak adlandırdığı adam bu.