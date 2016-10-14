شبكة فولتير

من يعيش و يقاتل في حلب الشرقية ؟

شبكة فولتير
+

عندما ذكرت الدول الغربية والأمين العام للأمم المتحدة ان مابين 250 و 300000 شخص يعيشون في حلب الشرقية, تحدثت السلطات السورية عن 25 الى 30000 شخص فقط, فمن يقول الحقيقة إذن؟ وفي الحين الذي تؤكد فيه الدول الغربية والأمين العام للأمم المتحدة على ان المقاتلين المتواجدين بالمنطقة سوريون معتدلون يقاتلون من أجل الديموقراطية, أظهرت كاميرا قناة "روسيا اليوم" تواجد أعلام للقاعدة وداعش في نفس المنطقة.

خصوصا ان لا أحد ينكر كون الزعيم الحالي لمقاتلي حلب الشرقية ليس بسوري, انه الشيخ عبد الله المحيسني (الصورة), كبير قضاة محكمة الشريعة التابعة لجيش الفتح, هذا الأخير عبارة عن تكتل يشمل بشكل رسمي عناصر القاعدة, وهو مكون من جهاديين اجانب, سعوديون وكويتيون وتوانسة وروس وصينيون إضافة الى بعض المتعاونين السوريين. وفي خطبه يحدد الشيخ السعودي عبد الله المحيسني العدو في كونه كل الشيعة سواء كانو اثنا عشريين أم لا (هذا يعني ليس فقط الشيعة الإيرانيين وحزب الله اللبناني ولكن أيضا العلويين والدروز). وفي مناسبات عدة دعى الى إبادتهم كلهم نساءا وأطفالا بالغين.

في 18 من شتنبر2016 اثناء فترة وقف الأعمال العدائية حاول 200 مدني الفرار من حلب الشرقية بمساعدة القوات الروسية, عندها أعلنت محكمة الشريعة التابعة لجيش الفتح ان جميع سكان حلب الشرقية –دون تمميز بينهم في السن او في الجنس- الذين سيحاولون الإلتحاق بالأراضي التي بقبضة القوات الحكومية سيتم معاقبتهم. وقد تم فعلا تصفية 40 شخصا بنيران القناصة.

هذا الذي يدعوه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند "زعيم سوري معتدل".

ترجمة
سعد اسرورو

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “من يعيش و يقاتل في حلب الشرقية ؟”, ترجمة سعد اسرورو, شبكة فولتير , 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2016, www.voltairenet.org/article193700.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

واشنطن وباريس تطلقان حملة دعاية ضد "نظام بشار الأسد"
صحيفة تغيير النظام العالمي#8
واشنطن وباريس تطلقان حملة دعاية ضد "نظام بشار الأسد"
بقلم تييري ميسان
اليسار الإمبريالي المتطرف
اليسار الإمبريالي المتطرف
بقلم تييري ميسان
فيتوهات متقاطعة في مجلس الأمن
صحيفة تغيير النظام العالمي#7
فيتوهات متقاطعة في مجلس الأمن
بقلم تييري ميسان
هل ما زال بإمكاننا تجنب الحرب الشاملة ؟
صحيفة تغيير النظام العالمي#5
هل ما زال بإمكاننا تجنب الحرب الشاملة ؟
بقلم تييري ميسان, شبكة فولتير
 
إيطاليا.. قاعدة أمريكية من أجل إفريقيا
"فن الحرب"
إيطاليا.. قاعدة أمريكية من أجل إفريقيا
بقلم مانيلو دينوتشي, شبكة فولتير
 
الـ Psyop: عملية سورية
"فن الحرب"
الـ Psyop: عملية سورية
بقلم مانيلو دينوتشي, شبكة فولتير
 
دعم الجهاديين الأردن في سوريا
دعم الجهاديين الأردن في سوريا
بقلم بشار جعفري‎‎, شبكة فولتير
 
تأكيدات
صحيفة تغيير النظام العالمي#3
تأكيدات
بقلم تييري ميسان, شبكة فولتير
 