Le Kremlin retire les familles de ses diplomates en Occident

Considérant le risque imminent de Troisième Guerre mondiale, le Kremlin a donné ordre à ses diplomates et personnels en poste en Occident de rapatrier leurs familles sans attendre.

Les représentations et institutions russes en Occident sont réduites au minimum.

De son côté, le ministère russe de la Défense a procédé mercredi 12 octobre 2016 à trois tirs de missiles inter-continentaux afin d’ajuster son système de lancement.

« Russia orders all officials to fly home any relatives living abroad, as tensions mount over the prospect of a global war », Julian Robinson, Daily Mail, Octobre 13, 2016.