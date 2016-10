Moscú retira las familias de sus diplomáticos nombrados en Occidente

Considerando que existe un riesgo inminente de estallido de una Tercera Guerra Mundial, el Kremlin instruyó a sus diplomáticos y a todo el personal ruso que trabaja o representa a la Federación Rusa en Occidente el repatriamiento inmediato de sus familias.

La medida reduce al mínimo todas las representaciones e instituciones rusas en Occidente.

Por su parte, el ministerio ruso de Defensa realizó, este miércoles 12 de octubre de 2016, 3 lanzamientos de misiles intercontinentales para efectuar ajustes en su sistema de tiro.

«Russia orders all officials to fly home any relatives living abroad, as tensions mount over the prospect of a global war», Julian Robinson, Daily Mail, 13 de octubre de 2016.