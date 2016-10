Ventidue membri del Congresso si appellano al presidente Obama perché gli Stati Uniti non ricorrano per primi della bomba atomica

In una lettera indirizzata al presidente, ventidue membri democratici del Congresso sollecitano Barack Obama a sancire per legge l’impegno degli Stati Uniti a non far uso per primi dell’arma nucleare.

Due settimane fa, il segretario della Difesa, Ashton Carter, aveva ricordato che, se necessario, Washington non esiterebbe a scatenare una guerra nucleare.

Dopo la rottura dell’accordo per la cessazione delle ostilità in Siria, sale la tensione fra Washington e Mosca. Il rischio di una Terza guerra mondiale non è mai stato così elevato dalla guerra di Corea.