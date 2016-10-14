Однако, здравствуйте!

Неспособность американцев выполнить свои обязательства в Сирии естественным образом вызвала взрыв антироссийской риторики в Европе: Россия должна ответить за все, что она не совершала в Сирии.

"Некоторые из антивоенных групп не испытывают должного чувства ужаса. Но я определенно хотел бы видеть демонстрации перед посольством России. Где на данный момент коалиция «Остановим войну!», где она?! И теперь, я уверен, дело правительства это возглавить", - заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

«О, будь королева мужчиной, она бы задала трепку этим русским! Если Англия дойдет до того, что будет целовать ноги России, то королева в подобной процедуре участвовать не будет». Королева Виктория.1877 год.

Вот оно — британское уважение к традиции. А самая глубокая политическая традиция – это британская русофобия, 200 лет которой. Тогда, накануне Русско-турецкой войны, они обвиняли Россию в том, что турки режут болгар. Такая типичная российская провокация. Нам что? За 200 лет могли бы и привыкнуть. Казалось бы, при чем тут величайший за всю историю Французской республики президент Франсуа Олланд? Этот выдающийся политический деятель даже усомнился в целесообразности встречи с Путиным:

«Я сам задаю себе этот вопрос: будет ли это полезно? Необходимо ли это? Можем ли мы сделать что-то еще, что заставит его прекратить то, что он совершает совместно с сирийским режимом?»

Совместно с «сирийским режимом» Россия единственная на сегодняшний момент воюет в Сирии с террористами, организовавшими кровавые теракты в Париже и Ницце. Помнится, Олланд тогда пискнул что-то о совместных действиях с Россией. Но писку хватило только до первого окрика из Вашингтона.

Напомним, именно Франция стояла у истоков так называемой Свободной сирийской армии, состряпанной из отрядов «Аль-Каиды», собранных со всего Ближнего Востока на катарские и саудовские деньги еще до начала гражданской войны в Сирии. Именно Франция объявила легитимным Сирийский национальный совет, никем не избранный и никого не представляющий. А легитимное правительство Сирии — кровавым режимом, который надо свергать. Именно Франция дважды инициировала войну в своей бывшей колонии – Сирии: в 2012 году в Хомсе, послав туда несколько тысяч боевиков ССА, и второй раз – сегодня.

«Изначально Франция в рамках общей политики руководства США по сохранению мирового лидерства взяла на себя инициативу войны против Ливии и Сирии. Впоследствии, когда было достигнуто общее соглашение о мире и перераспределении ролей на Ближнем Востоке между США и Россией 30 июня 2012 года в Женеве, Франция не приняла это соглашение. Она предприняла шаги, ведущие к возобновлению войны. Что и было сделано», - говорит журналист, политолог (Франция) Тьерри Мейсан.

Если предыдущих французских деятелей еще можно было заподозрить в какой-то самостоятельной игре, пусть даже на катарские деньги, то мосье Олланд точно вне подозрений. Этот точно не ведает, что творит, поскольку ведать в его компетенцию не входит. Только исполнять.

Однако, до свидания!