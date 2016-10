O Kremlin retira as famílias dos seus diplomatas no Ocidente

Considerando o risco iminente de uma III Guerra Mundial, o Kremlin ordenou aos seus diplomatas e pessoal colocados no Ocidente para repatriar as suas famílias de imediato.

As representações e instituições russas no Ocidente foram reduzidas ao mínimo de pessoal.

Por seu lado, o Ministério russo da Defesa procedeu na quarta-feira, 12 de Outubro de 2016, a três disparos de mísseis inter-continentais afim de afinar o seu sistema de lançamento.

“Russia orders all officials to fly home any relatives living abroad, as tensions mount over the prospect of a global war” («A Rússia ordena a todos os funcionários para enviarem os seus familiares de volta a casa, no seguimento do aumento da tensão relativa a possível guerra mundial»- ndT), Julian Robinson, Daily Mail, October 13, 2016