Voltaire İletişim Ağı

Kremlin Batı’daki diplomatlarının ailelerini geri çekiyor

Voltaire İletişim Ağı
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Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesinin pek yakında olduğunu değerlendiren Kremlin, Batı ülkelerinde görev yapan diplomat ve personellerine vakit geçirmeden ailelerini ülkeye geri göndermeleri emrini verdi.

Batı’daki Rus temsilcilikleri ve kurumlarının yoğunlukları minimum düzeye indirildi.

Öte yandan, Rus Savunma Bakanlığı, 12 Ekim 2016 Çarşamba günü, fırlatma sistemini ayarlamak için üç adet kıtalararası füze atışı gerçekleştirdi.

Russia orders all officials to fly home any relatives living abroad, as tensions mount over the prospect of a global war”, Julian Robinson, Daily Mail, 13 Ekim 2016.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Kremlin Batı’daki diplomatlarının ailelerini geri çekiyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 16 Ekim 2016, www.voltairenet.org/article193727.html

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