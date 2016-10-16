Voltaire İletişim Ağı

22 Kongre üyesi Başkan Obama’yı atom bombasını ilk olarak kullanan olmaması çağrısında bulundular

Voltaire İletişim Ağı
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Hepsi Demokrat 22 Kongre üyesi, Barack Obama’ya yönelik olarak yazdıkları bir mektupta, nükleer silahı ilk kullanan olunmamasını şartını angajman kurallarına kaydetme konusunda sıkıştırıyorlar.

Bundan iki hafta önce, Savunma Bakanı Ashton Carter, gerekli olduğunda Washington’un nükleer savaşı başlatmaktan çekinmeyeceğini hatırlatmıştı.

Suriye’de saldırılara son verilmesi mutabakatının bozulmasından beri, Washington ve Moskova arasındaki gerilim artıyor. Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesi, Kore Savaşından beri hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

Çeviri
Osman Soysal

Ekteki dokümanlar

 
Letter to President Obama on Nuclear no first use policy, November 13, 2016
(PDF - 979.6 kb)
 
Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “22 Kongre üyesi Başkan Obama’yı atom bombasını ilk olarak kullanan olmaması çağrısında bulundular”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 16 Ekim 2016, www.voltairenet.org/article193728.html

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