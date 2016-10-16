22 Kongre üyesi Başkan Obama’yı atom bombasını ilk olarak kullanan olmaması çağrısında bulundular

Hepsi Demokrat 22 Kongre üyesi, Barack Obama’ya yönelik olarak yazdıkları bir mektupta, nükleer silahı ilk kullanan olunmamasını şartını angajman kurallarına kaydetme konusunda sıkıştırıyorlar.

Bundan iki hafta önce, Savunma Bakanı Ashton Carter, gerekli olduğunda Washington’un nükleer savaşı başlatmaktan çekinmeyeceğini hatırlatmıştı.

Suriye’de saldırılara son verilmesi mutabakatının bozulmasından beri, Washington ve Moskova arasındaki gerilim artıyor. Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesi, Kore Savaşından beri hiç bu kadar yüksek olmamıştı.