Con respecto a la presunta otorgación ilícita de la buena pro al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES S.A.S. - GEMALTO MEXICO S.A. DE C. V. en el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en torno a los plazos breves solicitados y los requerimientos puntuales solicitados a los postores para la realización del “Estudio de mercado para la contratación del servicio de emisión de pasaportes electrónicos comunes, diplomáticos y especiales” del Ministerio de Relaciones Exteriores, MRE. (Cancillería denunciada por e-pasaportes http://www.voltairenet.org/article1...), se anotó:

“ 2. Conjuntamente con la solicitud de cotización a las empresas del rubro que realizó el MRE, se adjuntaron los Términos de Referencia (TDR) sobre los cuales las empresas debían cotizar; sin embargo, en estos TDR se indica que los pasaportes electrónicos comunes deben ser idénticos al 100% al pasaporte producido para la Superintendencia Nacional de Migraciones respecto al diseño gráfico y todas las seguridades físicas del libro, de la hoja de datos, así como respecto al contenido de la parte electrónica, inlay (antena, módulo y el chip)…” ,

Se observa la estrechez del requerimiento condicionando a su “igualdad” con el pasaporte de Migraciones, condiciones insuperables establecidas en los TdR respectivos por la consultora estrella y evaluados por ella misma mediante los contratos siguientes:

1. “Servicio de revisión, análisis y propuesta de términos de referencia para la contratación del servicio de emisión de pasaportes electrónicos comunes, diplomáticos y especiales. 2. Servicio de revisión y evaluación de propuestas técnicas presentadas por los proveedores del servicio de emisión de pasaportes biométricos comunes, diplomáticos y especiales. 3. Servicio de asesoramiento y capacitación para la confirmación de un equipo y metodología de trabajo para el seguimiento de la implementación del servicio de emisión de pasaportes electrónicos comunes, diplomáticos y especiales. 4. Contratación del Servicio de Evaluación, AS-SM-4-2016-RE-1, 263928, 19-5-2016 por el orden de S/ 56 mil nuevos soles”

Se hace patente la intención excluyente de evitar la participación de otras empresas postoras, solicitando que los pasaportes ofertados sean “.. idénticos al 100% al pasaporte producido para la Superintendencia Nacional de Migraciones respecto al diseño gráfico y todas las seguridades físicas del libro, de la hoja de datos, así como respecto al contenido de la parte electrónica, inlay (antena, módulo y el chip)…”

Esta condición de evidente favorecimiento al único postor que en ese momento podía cumplir con todo lo solicitado, hacía suponer a los evaluadores que a la postre el único que pudiera hacer un pasaporte idéntico al mismo pasaporte de Migraciones, era el proveedor de Migraciones, es decir el consorcio Gemalto-Imprimerie Nationale. ¡Se esperó a Navidad del 2015 para otorgarles el aguinaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores al consorcio!

Pero ¡sorpresivamente! el resto de postores alcanzó a presentar sus cotizaciones el 23 de diciembre indicando el cumplimiento de lo requerido, y considerando que estas propuestas con declaración son válidas ante la ley, para los fines del estudio de mercado, con el objeto de establecer el valor referencial, es que la consultora Carina Estrada solicita “adicionalmente” la remisión de “documentación sustentatoria” hasta el 28 de diciembre al mediodía, eso explica la remisión del correo dando plazo hasta esa fecha para el envío de dicha “documentación sustentatoria”.

Considerando que estos postores cumplían con los requisitos de ICAO en sus propuestas de pasaportes, pues varios de estos participaron en la licitación de Migraciones donde la referida consultora también estableció alguna versión de los TdR, es que el nuevo requerimiento de “documentación sustentatoria” respecto a que los pasaportes ofertados sean “.. idénticos al 100% al pasaporte producido para la Superintendencia Nacional de Migraciones respecto al diseño gráfico y todas las seguridades físicas del libro, de la hoja de datos, así como respecto al contenido de la parte electrónica, inlay (antena, módulo y el chip)…”, se tornaba determinante.

Es así que luego de recibir dicha información procede a descalificarlos supuestamente evaluando dicha “información sustentatoria” que debía garantizar que el pasaporte sea igual al de Migraciones, ¡desnaturalizando! con esto el proceso de estudio de mercado. Ver el INFORME Nº 0256-2015/EEMM-LOG-MRE, (adjunto con este artículo).

Informe del cual extraemos el siguiente párrafo concluyente:

“…Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el Memorándum (DGC) Nº DGC1378/2015, que recoge las conclusiones y recomendaciones de la Ingeniero Carina Estrada Villegas, especialista contratada para la revisión y evaluación de las propuestas técnicas remitidas por los proveedores, quien precisa lo siguiente: "aunque las 04 empresas han declarado cumplimiento, la presente evaluación técnica solo puede referirse a los sustentos técnicos presentados. En ese sentido, sólo la empresa CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES S.A.S. - GEMALTO MEXICO S.A. DE C. V. ha complementado su propuesta con información técnica suficiente que permita evaluar y demostrar su capacidad técnica para implementar el servicio…"

La maniobra había sido consumada para Navidad del 2015 pero otorgado para una adecuada celebración del Año Nuevo 2016. La consultora estrella será nuevamente designada para otorgar la conformidad al consorcio. Por si las dudas, del mismo referido informe se desprenden las supuestas razones esgrimidas para la descalificación de los postores, todas son en torno a la “información sustentatoria” que garantice que el pasaporte sea igual al de Migraciones y giran en torno a las características de seguridad del libro del pasaporte:

“… La empresa NEC no ha podido ser considerada dentro de esta evaluación técnica ya que no ha presentado el cumplimiento de las características de seguridad del libro del pasaporte electrónico.

La empresa Thomas Greg no ha podido ser considerada dentro de esta evaluación técnica ya que no ha presentado el cumplimiento de las características de seguridad del libro del pasaporte electrónico ni de los procesos de implementación del servicio de producción de los pasaportes electrónicos."

Denuncié el suceso por escrito y de manera pública, aunque recién con el cambio de gobierno se han empezado las indagaciones respectivas donde la consultora estrella del Ministerio de Economía a través del Consejo Nacional de Competitividad tiene un papel protagónico y de dudosa ecuanimidad. (Cancillería denunciada por e-pasaportes http://www.voltairenet.org/article1...):

“…1. El día viernes 18 de diciembre de 2015 a las 07:17 p.m., el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó cotización a diversas empresas respecto al servicio de emisión de pasaportes electrónicos Comunes, Diplomáticos y Especiales, dando un plazo para remitir la citada cotización hasta el día miércoles 23 de diciembre de 2015. Posteriormente, el día 23 de diciembre a las 08:30 p.m. el MRE remite otro correo otorgando un plazo hasta el 28 de diciembre para remitir documentación sustentatoria respecto a la cotización presentada; y finalmente, el jueves 24 de diciembre a las 01:21 p.m. remite otro correo indicando que el plazo para remitir la documentación sustentatoria sobre la cotización se podrá presentar hasta el 28 de diciembre hasta el mediodía….”.

