نظرا لخطر وشيك من نشوب حرب عالمية ثالثة، أمر الكرملين دبلوماسييه وموظفيه العاملين في الغرب بترحيل أسرهم فورا. وبذلك أصبحت الهيئات التمثيلية الروسية في الغرب في حدها الأدنى

من جانبها، أطلقت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء 12 تشرين أول-أكتوبر 2016 ثلاثة صواريخ عابرة للقارات بهدف ضبط أنظمة الاطلاق

“Russia orders all officials to fly home any relatives living abroad, as tensions mount over the prospect of a global war”, Julian Robinson, Daily Mail, October 13, 2016