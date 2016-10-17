Voltaire İletişim Ağı

Koalisyon Sanaa’daki cenaze törenini vurduğunu kabul etti

Voltaire İletişim Ağı
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Arap Koalisyonu (ana karargahı İsrailli subayların komutasında olan), 150’den fazla insanın ölümüne neden olan, Yemen’li « isyancıların » İçişleri Bakanının cenaze törenini vurduğunu kabul etti.

Suudi Arabistan başta Koalisyon’un bu saldırıdan sorumlu olduğuna ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve o gün itibariyle Sanaa’da hiçbir harekatın yürütülmediğini beyan etmişti. Ancak daha sonra Arabistan, kendisine bilgi verilmeden düzenlendiğinin altını çizerek gerçekleştirilen bombardımanı kabul ettiç

Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammet bin Salman için hangisinin daha kötü olduğundan pek emin değiliz: Kendisinden onay alarak daha sonra ihanet edip Husi’lere katılacak olan Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi tarafından atanan İçişleri Bakanı General Celal el-Ruyşen’in ihanetine uğramak mı; bir cenaze törenini vurup sivillerin ölümüne neden olmak mı; yoksa kendi oluşturduğu Koalisyonu kontrol edemediğini iddia etmek mi?

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Koalisyon Sanaa’daki cenaze törenini vurduğunu kabul etti”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 17 Ekim 2016, www.voltairenet.org/article193747.html

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