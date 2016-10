17-10-2016

¿Qué clase de asesoramiento de prensa e imagen tiene el presidente PPK? Una crisis originada por la peor de las taras, la corrupción, y que tiene ya casi 72 de horas de estremecedora presencia y que no es atajada por el titular del Ejecutivo, revela pobreza de imaginación, lentitud exasperante y el mejor premio a sus numerosos “asesores” es que sean botados de inmediato con un puntapié en el fundillo.

El presidente PPK debería, hoy mismo, dirigirse a la Nación, condenar cualquier clase de corrupción y ordenar el examen más severo, público, directo y en todos los ámbitos, políticos y judiciales, de quienes resulten implicados. Y si hay que defenestrar al más empingorotado en lo que llaman su “partido”, ¡pues hay que hacerlo! Reza el dicho: al toro por las astas.

Empieza a arreciar el vendaval de testimonios que hablan de cobros para integrar la lista parlamentaria y nadie cree en los desmentidos, por amenazas o cosas por el estilo, tan extraños que hacen quienes antes dijeron, por escrito y en grabación, todo lo contrario. Salió ayer una carta aclaratoria para desmentir entrevista publicada en Hildebrandt en sus Trece y a los pocos minutos, periodistas de dicho medio publicaron los audios de la entrevista https://twitter.com/eloymarchan/sta... .

Que el ingeniero Juan Sheput no demande que el jefe de Estado agarre al rábano por las hojas, parece un error de larga incubación posible. Cuando hay que golpear eso se hace sin misericordia ni piedad contra los hampones que han convertido la política en vil negociado culpable. Y que no nos digan que “no sabían”.

El señor Carlos Bruce ha anunciado que su llamado “partido” no investigará a Violeta porque no hacen caso de “chismes”. ¡Qué raro termómetro el que usa pues cuando denunció al ex presidente Toledo y se apartó de Perú Posible, lo hizo con una furia indignada y muy de acuerdo a las circunstancias! ¿Ha perdido impulso el ex ministro o está aquejado de amnesia?

Mientras que las horas pasen y el país no reciba el mensaje claro y específico sobre el tema y el repudio hacia la corrupción, del presidente PPK, su prestigio resiente la marea y disminuye su liderazgo. Y todo esto sin haberse cumplido todavía los 100 días de gestión.

Podría entenderse que la oposición fujimorista, mayoritaria y desde el Congreso, fustigara al gobierno de PPK. Pero que la administración actual, vía el silencio y disimulo, se dispare a los pies, sí que es ¡una genuina calamidad!

No quisiéramos pensar que los gorgojos y topos de la corrupción manejan datos comprometedores que hacen demasiado cautos a quienes no debían serlo. ¡De ninguna manera, por lo menos hasta el momento!

Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz! ............................................

Tomado de http://senaldealerta.pe/opini%C3%B3...