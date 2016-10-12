Сеть Вольтер

Письмо из Сирии в Совете Безопасности

Башар Джаафари
Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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По поручению моего правительства я хотел бы препроводить нижеследую-щее.

Правительство Сирийской Арабской Республики, руководствуясь соображе-ниями безопасности своих граждан в восточной части Алеппо и стремлением нормализовать обстановку в восточной части Алеппо и обеспечить условия для возобновления работы государственных учреждений в целях предоставления всех видов услуг этим гражданам в восточной части Алеппо, заявляет о своей полной готовности:

• обеспечить безопасность тех граждан, которые хотели бы покинуть этот район, и предоставить им все условия для достойной жизни;

• гарантировать безопасность тех вооруженных лиц, которые хотели бы по-кинуть этот район, и урегулировать их статус;

• гарантировать безопасность тех вооруженных лиц, которые хотели бы уйти в другие места по их выбору вместе с их личным оружием;

• эвакуировать больных и раненых и предоставить им медицинскую помощь.

Для этого власти мухафазы Алеппо выделили несколько безопасных кори-доров.

Сирийское правительство готово обсудить любую инициативу, которая со-действовала бы достижению вышеупомянутых целей.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.

Башар Джаафари

Башар Джаафари постоянный представитель Сирии при ООН.

 
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Источник : « Письмо из Сирии в Совете Безопасности », Башар Джаафари, Сеть Вольтер, 12 октября 2016, www.voltairenet.org/article193779.html

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