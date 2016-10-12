شبكة فولتير

رسالة من سوريا إلى مجلس الأمن

بقلم بشار جعفري‎‎
شبكة فولتير | نيويورك (الولايات المتحدة)
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بناء على تعليمات من حكومتي أود أن أنقل إلى عنايتكم ما يلي.

إن حكومة الجمهورية العربية السورية، إذ تضع في اعتبارها سلامة مواطنيها في الجزء الشرقي من مدينة حلب، وسعيا إلى إعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية في الجزء الشرقي من حلب وإفساح المجال أمام مؤسسات الدولة كي تستأنف تقديم الخدمات الكاملة إلى المواطنين في الجزء الشرقي من حلب، تعلن استعدادها الكامل للقيام بما يلي:

• كفالة سلامة المواطنين الذين يرغبون في مغادرة المنطقة وتهيئة كافة الظروف التي تتيح لهم العيش الكريم

• ضمان سلامة الأفراد المسلحين الذين يرغبون في مغادرة المنطقة وتسوية أوضاعهم

• ضمان سلامة الأفراد المسلحين الذين يرغبون في الذهاب إلى أماكن أخرى من اختيارهم ومعهم سلاحهم الشخصي

• إجلاء الجرحى والمصابين، وتوفير الرعاية الطبية لهم.

وقد خصصت محافظة حلب عددا من الممرات الآمنة، تحقيقا لهذه الغاية.

والحكومة السورية على أهبة الاستعداد لمناقشة أي مبادرة من شأنها أن تساعد على تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

بشار جعفري‎‎

بشار جعفري‎‎ الممثل الدائم حالياً للجمهورية العربية السورية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 
شبكة فولتير

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مصادر : “رسالة من سوريا إلى مجلس الأمن”, بقلم بشار جعفري‎‎, شبكة فولتير , 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2016, www.voltairenet.org/article193782.html

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