Vestmaktene nærer til ny separatisme i Syria og Irak

USA, Tyrkia og Israel blåser til ilden - alle tre statene oppmuntrer til nye separasjoner, noe som ikke er lagt merke til så langt, men som kan bidra til oppstykkingen av Irak og Syria.

Bare med noen få dagers mellomrom har yezidiene, de kristne og turkmenerne i Irak hver for seg krevet sin egen autonome region, slik kurderne allerede har gjort.

Jesidismen er en religion som springer ut fra den eldgamle Mithraïsmen, som også praktiseres av noen av de irakiske kurderne.

Turkmenerne utgjør den tredje etnisk gruppen i Irak (etter araberne og kurderne). De teller mer enn 3 millioner av 34 millioner irakere.

Kravet deres er åpenbart knyttet til en del av planen som er lagt for å drive IS fra Mosul mot Syria og særlig til å få slutt på det ulovlige nærværet av tyrkiske soldater i Irak. Den irakiske regjeringen har mangedoblet initiativene for å få til en tilbaketrekning av de tyrkiske militære styrkene fra landet sitt, men har ikke lyktes med dette så langt.

Nå er imidlertid flertallet av de irakiske turkmenerne lei av Tyrkia. I august 2014 ble en av deres byer, Amerli (12 000 innbyggere), beleiret av IS, uten at de ble tilbud noen hjelp hverken fra regjeringen i Bagdad eller i Ankara. Tvert imot forsynte Tyrkia IS med våpen som de kunne benytte mot turkmenerne.

I tillegg til dette er en sterk minoritet av turkmenerne tilhenger av shia-retningen. Det skaper derfor bekymring i tilknytning til den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogans siste erklæringer hvor det fremgår at han vil fortsette sunniseringen av Mosul, noe som ble startet av IS. Det legges merke til med uro, den pågående undertrykkingen av enhver opposisjon og av minoritetene i Tyrkia.

Samtidig i Syria forsøker den israelske Mossad å skape en drusisk uavhengighetsgruppe i tilknytning til den libanesiske lederen Walid Joumblatt. Så langt har de ikke klart dette.