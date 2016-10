„ Kurdové požadují velmi rozsáhlé území na základě své přítomnosti, ale protože jsou úzce prolnuti s Armény, Turky a dalšími, a rozděleni mezi sebou (šíité a sunnité) v Qizilbashi [ 2 ], zdá se, že bude vhodnější je omezit do přirozené geografické zóny situované mezi arménským návrhem na severu a Mezopotámií na jihu, s přikopem mezi Eufratem a Tigridem jakožto jejím západním limitem a perskou hranicí jakožto východním limitem (…) Protože Turci a Arménci nejsou početní, bylo by možné přemístit mnohé z nich z této zóny dobrovolnou výměnou populace a tím obdržet provincii o přibližně jednom a půl miliónu obyvatel, z nichž téměř všichni by byli Kurdové. Bezpečnost Chaldejců, Nestoriánů a syrských křesťanů, kteří žijí v regionu, by musela být zaručena “.

Překlad

[1] In this article, the four main Kurdish parties are :

the PKK, created during the Cold War by Abdullah Öcalan, of Marxist-Leninist obedience.

the YPG, created by Turkish political exiles of the PKK in Syria.

the PDK, around the Barzani family in Iraq, whose leaders worked publicly for Mossad during the Cold War, and who remain connected to Israël.

The UPK, around the Talabani family, linked to Iran.

[2] The Qizilbash are a Sufi order of Iranian origin.

