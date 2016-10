¡Créditos caros y nos pagan miserias por ahorros!

por Germán Lench Cáceres*

21-10-2016

El notable economista Jose Luis Sampedro que abogó por una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos decía: “Hay dos tipos de economistas: los que trabajan para hacer más ricos a los ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres”.

En una economía con liquidez, en crecimiento del consumo y empleo, es fácil endeudarse, a través de tarjetas, créditos para compras de activos a corto y mediano plazo, sin embargo, hay que tener cuidado en hacerlo, antes de tomar un crédito, los consumidores debemos evaluar la futura capacidad de pago y si las tasas de interés activas que pagamos son altas en el mercado.

En teoría económica, el incremento del crédito aumenta la inclusión financiera, el consumo y la inversión, pero si la Superintendencia de Banca Seguros, informa que las deudas de las personas con el sistema financiero supera los S/. 7,000 en promedio, debemos pensar en evitar que las familias se endeuden demasiado y que la morosidad aumente, ya que se puede crear una burbuja de créditos, así mismo, nadie sabe cómo se viene comportando el crecimiento del préstamo informal cuyas tasas de interés son altas.

La economía peruana creció en el período 2004-2013 a tasas anuales de 6.5%, las pequeñas y medianas empresas son las que representan los niveles más altos de endeudamiento, las medianas y pequeñas empresas son las que registran mayores niveles de atrasos.

Las empresas medianas han evidenciado un crecimiento de las tasas de morosidad de 2.55% a 5.98% entre junio 2012 y junio 2016 mientras que el de las pequeñas empresas pasó de 5.79% a 8.86% en el mismo período. Se registra la misma tendencia en el atraso del rubro consumo y en el crédito hipotecario, esto es una situación peligrosa para el sistema.

Los países emergentes como China, vienen desacelerando el crecimiento del PBI 7.5% antes 10%, y su mercado inmobiliario puede tener problemas en algunos años por la hiper inversión y el crecimiento del préstamo informal. En Brasil hay muchísima gente de clase media que se encuentra sobre endeudada, claro creció con la vía fácil, el endeudamiento, ¿Y ahora para pagar?. Ojo, uno de los problemas que tiene la economía peruana, es que el crédito se ha incrementado 20% en 4 años y que el precio de las viviendas se ha duplicado desde el 2007.

Recomendamos que se tenga presente: a) demasiada deuda no es buena, supone alta vulnerabilidad y b) que no se ilusionen fácilmente para evitar un endeudamiento elevado. Se debe aplicar criterios de economía básica, y usar la eficiencia en el presupuesto familiar, reduciendo costos y mejorando ingresos. Lucio Séneca, filosofo latino, decía: “La economía es la ciencia de cercenar los gastos superfluos”, y mencionaba: “Compra solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es muy caro”, luego no nos lamentemos.

Pero, por otro lado, hay algo preocupante, tal como lo afirmó, el superintendente de Banca y Seguros. Es el caso de los miles de ahorristas que guardan su dinero en el sistema formal para “ganarse alguito”, es decir un ingreso extra que les permita una mejor calidad de vida.

Ellos también se preguntan ¿cómo es posible que pudiendo cobrar las entidades del sistema financiero tan altas tasas de interés por sus créditos, nos paguen por nuestros depósitos en ahorros un promedio de hasta 6% anual y dejando los de uno hasta tres años a plazo fijo?

Figuremos un ejemplo con los datos de la Asbanc: la banca formal por S/. 1.000 ¡puede llegar a cobrar en un año hasta 399%!, o sea S/. 3.990. Sin embargo, a los ahorristas nos pagarían solo S/. 60, ¡aunque usted no lo crea! Nadie dice que el manejo del sistema financiero sea oscuro ni muchos menos ilegal, además de que hay muchas respuestas técnicas, como que las tasas de interés de los créditos están en 30% y hasta 50% anual y tienen altos costos operativos, entre otros argumentos.

Pero la realidad es una: ¡Nos pagan poco y cada vez las tasas pasivas de ahorro bajan! Recuerdo a Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company, quien en algún momento declaró: “Es bueno que el pueblo no entienda el funcionamiento de nuestro sistema bancario, porque si esto ocurriera, creo que explotaría una revolución antes de mañana en la mañana”.

