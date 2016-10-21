Конфликт, в котором США сошлись с Россией и Китаем, развивается по двум направлениям. С одной стороны, Вашингтон ищет козла отпущения, на которого можно было бы свалить ответственность за войну против Сирии, а, с другой стороны, Москва, которая уже связала вместе сирийский вопрос с йеменским, пытается оба эти вопроса увязать с украинским конфликтом.

Вашингтон ищет козла отпущения

Чтобы выйти из конфликта с поднятой головой, США должны переложить ответственность за свои преступления на кого-то из своих сателлитов. У них есть три варианта. Объявить виновными либо Турцию, либо Саудовскую Аравию, либо обоих. Но Турция присутствует только в Сирии и на Украине, а Саудовская Аравия в Сирии и в Йемене, но не на Украине.

Турция

В настоящее время мы располагаем проверенной информацией относительно того, что действительно произошло 15 июля этого года в Турции. Это вынуждает нас пересмотреть сделанные ранее утверждения.

Во-первых, оказалось, что возложенное на Турцию управление джихадистскими ордами не обошлось без проблем. Если Бандар был всего лишь послушным посредником, то Эрдоган одновременно проводил свою собственную линию по созданию 17-ой тюрко-монгольской империи, что вынудило его использовать джихадистов за рамками возложенной на него миссии.

Кроме того, США не могли не наложить санкции на президента Эрдогана, который экономически сближал Турцию, входящую в военный блок НАТО, с Россией.

Наконец, с наступлением кризиса мирового управления президент Эрдоган становился идеальным колом отпущения по выходу из сирийского конфликта.

С американской точки зрения проблема не в Турции, жизненно важном региональном союзнике, и не в МИТ (секретная служба) Хакана Фидана, который по всему миру организует джихадистские формирования, а в самом Реджепе Тайипе Эрдогане.

По этой причине Национальный Фонд за демократию в августе 2013 г. пытался организовать цветную революцию («революция косоруких») с помощью демонстраций в парке Гези в Стамбуле. Операция то ли не удалась, то ли Вашингтон вовремя одумался.

Затем принимается решение о свержении исламистов из ПСР с помощью избирательных урн. ЦРУ создаёт на основе ДПН настоящую партию меньшинств и обеспечивает её союз с Республиканской партией народов ( РПН). ДПН принимает открытую программу защиты нацменьшинств (курдов) и соцменьшинств (феминистки, гомосексуалисты) и включает в неё раздел по экологии. РПН была реорганизована также и для того, чтобы скрыть преобладание в её рядах алевитов [1] и одновременно продвинуть кандидатуру бывшего председателя Верховного суда. Однако ПСР проигрывает выборы в июле 2014 г., и союз РПН и ДПН становится невозможен. Новые парламентские выборы проводятся в ноябре 2014 г., но они грубо фальсифицируются Эрдоганом.

После этого Вашингтон решает физически устранить Эрдогана. В период с ноября 2014 г. до июля 2016 г. было совершено три попытки. Вопреки заявлениям операция 15 июля 2016 г. не была попыткой госпереворота. Это была попытка устранения одного только Редджепа Тайипа Эрдогана. ЦРУ, пользуясь связями с турецкими военными и промышленниками, создала небольшую группу в составе турецких ВВС, которая должна была уничтожить президента во время его отпуска. Однако эту группу выдали офицеры-исламисты (их в армии почти четвёртая часть), и президент был предупреждён за час до прибытия «коммандос». Его под защитой оставшихся верными ему военных доставили в Стамбул. Сознавая последствия неудавшейся операции, заговорщики пытались совершить госпереворот без какой-либо подготовки и в тот самый момент, когда Стамбул кишел людьми. Конечно, операция не удалась. Последовавшие репрессии были направлены не против военных, которые пытались устранить президента, и не против военных, которые примкнули к импровизированному госпервороту, а против всей проамериканской команды и, прежде всего, светских кемалистов и исламистов Фетуллаха Гюлена. Были подвергнуты допросу около 70000 человек, и из тюрем пришлось выпустить всех уголовников, чтобы на их места посадить всех проамериканцев.

Мания величия президента Эрдогана, его вызывающий недоумение Белый Дворец, совершённые им фальсификации на выборах и репрессии всех и вся делают его идеальным козлом отпущения за совершённые в Сирии грехи. Однако его сопротивление цветной революции и четыре попытки его устранения позволяют считать, что быстро с ним расправиться не удастся.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия нужна США не меньше, чем Турция. Причин тому три. Во-первых, это нефть, запасы которой исключительные как по объему, так и по качеству (хотя Вашингтон не нуждается в её потреблении, ему нужно просто контролировать её продажу), а во-вторых, активы, которыми она располагает (хотя их доходность упала на 70%), что позволяло финансировать неподконтрольные Конгрессу секретные операции и, наконец, её поддержка международного терроризма. Начиная с 1962 г. после создания Международной исламской лиги Рияд финансирует ЦРУ, Братьев-мусульман и Накшбанди, формирующих кадровых джихадистов по всему миру.

Однако анахронический характер этого государства, являющегося частной собственностью княжеской семьи, которой чужды принятые всеми принципы свободы слова и религии, требовал радикальных перемен.

Поэтому в январе 2015 г. ЦРУ организовала замену короля Абдаллы. Сразу после смерти суверена большинство госслужащих были уволены с должности и страна была полностью реорганизована согласно ранее разработанному плану. Теперь власть в стране распределена между тремя основными кланами – король Салман ( и его любимый сын принц Мохамед), сын принца Найеф (другой принц Мохамед) и, наконец, сын бывшего короля (принц Мутаиб, командующий Национальной гвардией).

Однако король Салман, которому уже 81 год, передал бразды правления своему 31-летнему сыну принцу Мохамеду . Последний сначала усилил давление на Сирию, а затем начал войну против Йемена. Кроме того, он начал проводить глубокие экономические и социальные реформы, соответствующие его «Видению 2030».

К сожалению, результатов не видно – королевство увязло в Сирии и Йемене. Последняя война усугубляется наступлениями хуситов, одерживающих победы над армией королевства. Что касается экономики, нефтяные запасы в безопасных районах истощаются, а поражение в войне с Йеменом не позволяет осуществлять добычу в приграничных областях. Снижение цены на нефть, конечно, способствовало устранению большого числа конкурентов, но оно опустошило саудовскую казну, так что теперь страна вынуждена занимать на финансовых рынках.

Никогда Саудовская Аравия не была такой могущественной и в то же время такой уязвимой. Политическая напряжённость достигла максимума после казни главы оппозиции шейха Аль-Нимра. Возмущение царит не только среди шиитского меньшинства, но и в суннитских провинциях на западе страны. В международном плане арабская коалиция, разумеется, впечатляет, но она дала течь после выхода из неё Египта. Демонстративное сближение с Израилем против Ирана вызывает возмущение во всём арабском и мусульманском мире. И даже в большей степени, чем новый альянс, оно вызывает панику во всей королевской семье, которую теперь все ненавидят.

Для Вашингтона настал момент, когда нужно сделать выбор, кого в Саудовской Аравии оставить, а от кого избавиться. По логике, следовало бы вернуться к предыдущему распределению властей между родом Судайри (но без принца Мохамеда бин Салмана, который оказался неспособным к управлению) и племенем Шаммар (племя бывшего короля Абдаллы).

Как для Вашингтона, так и для всех саудовских подданных, лучше бы король Салман скончался. Тогда его сын Мохамед был бы отстранён от власти, и к власти пришёл бы другой принц Мохамед (сын Найефа). А принц Мутаиб остался бы на своём посту. Эту перестановку Вашингтону было бы легче провести, если бы он вмешался в это дело до инвеституры будущего президента 6 января 2017 г. Новый президент свалил бы всю вину на усопшего и объявил мир в Сирии и Йемене. Над этим планом сейчас работает ЦРУ.

В Аравии, как в Турции и других странах-союзниках, ЦРУ пытается поддержать существующий порядок. С этой целью оно исподтишка осуществляет только смену лидеров, не затрагивая государственное устройство. Косметический характер перемен облегчает работу ЦРУ, и делает её незаметной для других.

Москва намерена вести переговоры одновременно по Ближнему Востоку и Украине

России удалось связать воедино войну в Сирии с войной в Йемене. И если её вооружённые силы официально присутствуют в Леванте уже целый год, в Йемене они присутствуют неофициально уже в течение трёх месяцев и принимают там активное участие в боях. Обсуждая прекращение огня одновременно в Алеппо и в Йемене, Россия вынудила США пойти на объединение двух ТВД в один. Армии этих стран доказали своё превосходство в обычных вооружениях над вооружениями союзников США, при этом прямой конфронтации с Пентагоном удалось избежать. Отсутствие прямой конфронтации не позволяет Москве вмешаться в Ирак, хотя поводов для вмешательства в эту третью страну хватает.

Однако главной причиной ссоры между двумя державами является преграждение одного шёлкового пути через Сирию, а другого через Украину. Москва, действуя по логике, пытается на переговорах с Вашингтоном связать эти два досье в одно. Такая логика подтверждается и действиями ЦРУ, которое само связало эти два ТВД через Турцию.

Отправляясь в Берлин, российский президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров 19 октября намеревались вынудить Германию и Францию, за неимением возможности обсудить этот вопрос напрямую с США, объединить эти два досье в одно. В итоге, они добились разблокирования Минских соглашений по Украине в обмен на продление прекращения огня в Сирии. Это не может не раздражать Вашингтон, который сделает всё, на что он способен, чтобы саботировать это решение.

Конечно, Берлин и Лондон, в конце концов, возьмут под козырёк и исполнят всё, что им прикажет хозяин. Но для Москвы замороженный конфликт лучше, чем поражение (например, на Украине и в Приднестровье), а всё, что нарушает единство НАТО, приближает конец американской гегемонии.