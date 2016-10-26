За время избирательной кампании, которая близится к завершению, риторика кандидатов значительно изменилась, и между двумя лагерями наметился раскол. Если вначале кандидаты обсуждали чисто политические вопросы (например, распределение материальных средств или национальная безопасность), то сегодня они рассуждают, в основном, о сексуальных отношениях и деньгах.

Именно эти, а не политические вопросы взорвали Республиканскую партию, лидеры которой отказались поддерживать своего кандидата, а это перемешало всю политическую шахматную доску и воскресило давно забытые распри. Г-жа Клинтон, с одной стороны, старается сохранять политическую корректность, а «Дональд», со своей стороны, разбивает в пух и прах лицемерие бывшей «Первой леди».

Хилари Клинтон выступает за равенство между мужчинами и женщинами, хотя она без колебаний нападала и очерняла тех, кто рассказывал о своих связях с её мужем, представляет себя не по своим личным качествам, а лишь как жена бывшего президента, и обвиняет в женоненавистничестве Дональда Трампа, который не скрывает своего неравнодушного отношения к женскому полу. А Дональд Трамп клеймит приватизацию государства и коррупцию Фонда Клинтон при предоставлении иностранным гражданам доступа в Госдеп, проведённую Обамой реформу здравоохранения, выгодную не гражданам, а медицинским страховым агентствам. Он доходит даже до обвинений в адрес самой избирательной системы.

Я совершенно согласен с тем, что речи Дональда Трампа порой смахивают на расизм, но я не считаю это основным содержанием предвыборной кампании, несмотря на тот шум, который делают из этого проклинтоновские СМИ.

Президент Клинтон по делу Моники Левински принёс публичные извинения и обратился к пасторам молиться о его прощении. И это важно. А Дональд Трамп, которого обвинили в подобных деяниях и подтвердили их звукозаписью, извинился только перед теми, кого он унизил, и к помощи духовенства не обратился.

Такие расхождения вызывают у католиков, православных и лютеран возмущение против кальвинистов, представленных в США, главным образом, пресвитерианами, баптистами и методистами. И хотя оба кандидата воспитывались в пуританских традициях (Клинтон как методистка, а Трамп как пресвитерианин), г-жа Клинтон обратилась к религии после смерти отца и сегодня она ходит на мессу в составе группы The Family, включающей начальников армейских штабов, а г-н Трамп свои религиозные чувства не выказывает и соборы почти не посещает.

Конечно, никто жёстко не ограничивает себя рамками канонов, по которым его воспитывали. Но когда у человека нет времени на раздумья, он бессознательно действует по этим канонам. Поэтому религиозная среда, в которой человек вырос, имеет значение.

Чтобы осмыслить, что поставлено на кон, нужно вернуться в Англию XVII века. Оливер Кромвель с помощью военного переворота смещает короля Карла Первого и устанавливает республику. Он намерен очистить стране её душу и приказывает казнить бывшего монарха. Руководствуясь идеями Кальвина, он устанавливает сектарный режим, массово расправляется с ирландскими папистами и вводит в стране пуританский образ жизни. Он также породил сионизм, призвав евреев в Англию, и стал первым в мире главой государства, который потребовал создания в Палестине еврейского государства. Этот кровавый эпизод вошёл в историю под названием Первой гражданской войны в Англии.

После возрождения монархии кромвелевские пуритане бегут из Англии. Они поселяются в Нидерландах, откуда некоторые из них на борту May flower направляются к берегам Америки и становятся «отцами-пилигримами», а другие в Южную Африку и становятся африканерами. Во время войны за независимость в США в XVIII веке кальвинисты вновь сталкиваются с Британской монархией, но в современных английских учебниках истории это называется Второй гражданской войной.

В XVIII веке во время войны Севера и Юга южные штаты, населённые в основном католиками, столкнулись с северными, где преобладали протестанты. История, написанная победителями, описывает эти события как борьбу за свободу и против рабства, что является чистейшей пропагандой, так как южные штаты отменили рабство во время войны, когда они заключили союз с британской монархией. По факту, это было выступление против британского трона, и некоторые историки по этой причине говорят о Третьей британской гражданской войне.

В ХХ веке распри внутри англо-саксов возобновляются, хотя в Соединённом Королевстве пуритане едины с христианами-неконформистами Премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа. Последние отделили Ирландию и вознамерились создать в Палестине «Еврейский очаг». Один из советников Ричарда Никсона Филипс Кельвин посвятил этим войнам обширную монографию, в которой он пришёл к выводу, что ни одна из проблем не была решена, и предсказал новую схватку [1].

Адепты кальвинистских церквей в течение 40 лет массово голосовали за республиканцев, а теперь они поддерживают демократов.

Я не сомневаюсь, что следующим президентом США станет г-жа Клинтон, а если г-н Трамп и будет избран, то его быстро устранят. Но за все эти несколько месяцев мы стали свидетелями масштабного перераспределения голосов в результате необратимого демографического процесса. Пуритане составляют всего лишь четверть населения страны, и многие из них склоняются к лагерю демократов. Но и их модель представляется исторической катастрофой. Она приказала долго жить в Южной Африке и не сможет долго просуществовать ни в США, ни в Израиле. После избрания президента, ситуация в США будет быстро изменяться, и вновь наступит разлад. В стране, где молодёжь поголовно не приемлет власть пуританских проповедников, вопрос о равенстве нельзя будет больше замалчивать. Пуритане выступают за общество, где все люди равны, но не равнозначны. Лорд Кромвель выступал за республику для англичан, но только после того, как перерезал ирландских папистов. Точно так же в США сегодня все равны перед законом, однако суды по одним и тем же статьям негров осуждают, а белым за те же преступления находят смягчающие обстоятельства. Во многих штатах одного лишь наказания за превышение скорости достаточно для того, чтобы человека лишили избирательного права. Так что белые и чёрные равны, но в ряде штатов многие чернокожие по суду лишены избирательного права. Парадигмой такого мышления во внешней политике является решение по «двум государствам в Палестине» - они равные, но, что более существенно, не равнозначные.

Пуританская идеология способствовала тому, что администрации пастора Картера, Рейгана, Буша (и мл., и ст. являются прямыми потомками «Отцов-пилигримов»), Клинтона и Обамы поддерживали ваххабизм вопреки афишируемым в стране идеалам. А в наши дни эта идеология используется для поддержки ИГИЛ.

Когда-то «Отцы-пилигримы» в Бостоне и Плимуте основали поселения, которые впоследствии были идеализированы в американском общественном сознании. Но историки более лаконичны, они назвали их «Новым Израилем», избравшим «закон Моисея». Их жители в своих соборах крестов не ставили, а расписывали их заповедями Моисея. Будучи христианами, они больше ценили еврейские тексты, чем евангельские. А своих женщин они обязали покрывать голову и ввели телесные наказания.