وزارة الخارجية الأميركية تشبه مقاومة الإمبريالية بالإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية عن ادراج المواطن اللبناني هيثم علي الطباطبائي الملقب ب "أبو علي الطباطبائي" على قائمة "الإرهابيين الدوليين

هذا الادراج يكشف عن خصوصية : انتقدت وزارة الخارجية هذا الضابط الرفيع في حزب الله، لدعمه الجمهورية العربية السورية، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة

ولتبدو بمظهر حسن، أشارت تعليمات وزارة الخارجية إلى رؤية هذا الضابط في اليمن. فقط على أساس هذه المعلومات، تم توجيه الاتهام له بأنه يقاتل إلى جانب قوات التحالف الحوثي، وأنصار الرئيس السابق صالح الذين يسيطرون على معظم أنحاء البلاد

في كل الأحوال، لم تنسب وزارة الخارجية إلى الضابط المذكور أي عمل إرهابي. واكتفت بتشبيه مقاومة الامبريالية الأميركية بالارهاب