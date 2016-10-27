Сеть Вольтер

Страны БРИКС дают отпор Соединенным Штатам в финансовой войне

Ариэль Нойола Родригес

Чтобы дать бой в финансовой войне с Соединенными Штатами странам БРИКС необходимо срочно укрепить свои партнерские отношения в сфере экономики и финансов. Новый банк развития БРИКС должен увеличить объем кредитов, то же касается и Соглашения о создании пула условных валютных резервов. Кроме того, странам-членам БРИКС необходимо как можно скорее создать свое собственное рейтинговое агентство. В целях усиления экономической сплоченности создание зоны свободной торговли разрушит тарифные барьеры и, вместе с тем, существенно расширит внешнеторговые операции между членами группы. В конечном счете, если надлежащие меры не будут приняты как можно раньше, страны БРИКС рискуют потерпеть крушение при первом же финансовом урагане.

Сеть Вольтер | Мехико (Мексика)
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15-16 октября в штате Гоа (Индия) прошел восьмой саммит стран-членов БРИКС (акроним Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики). Следует отметить, что встреча состоялась в разгар глубокого кризиса мировой экономики. Тем не менее, БРИКС в очередной раз продемонстрировали свою поразительную способность превратить сложный период в удобный (с точки зрения стратегических перспектив) момент для укрепления связей между странами-членами группы.

После того, как государства БРИКС пережили свою «золотую эпоху», в последние годы темпы роста их экономики претерпевали ярко выраженное замедление. Оказавшись в такой сложной ситуации странам-членам БРИКС сейчас больше, чем когда-либо необходимо прибегнуть к помощи финансовых учреждений, которые они представили миру пару лет назад во время шестого саммита в Форталезе (Бразилия) [1].

В апреле текущего года новый банк развития выдал первые кредиты [2] на сумму более 800 миллионов долларов, а в 2017 году рассчитывает, что объем предоставленных кредитов достигнет 2,5 миллиардов долларов [3]. Также в июле текущего года эта финансовая организация осуществила знаменательный выпуск «зеленых» облигаций (англ. ’green bonds’) в юанях на сумму, эквивалентную 450 миллионам долларов [4]. Эти финансовые инструменты, увеличивая влияние китайской валюты в мировом масштабе, в то же время служат для финансирования крупных инвестиционных проектов.

Тем временем, как заявил министр финансов Индии Арун Джейтли [5], Соглашение о создании пула условных валютных резервов (англ.сокр.CRA) объемом 100 миллиардов долларов, уже готово для предоставления первых кредитных линий в целях стабилизации платежных балансов БРИКС. Поскольку Федеральная резервная система (англ.сокр. FED) Соединенных Штатов постоянно пытается повысить процентную ставку по федеральным фондам (англ. ’federal funds rate’) и, вместе с тем, взорвать новую мировую финансовую турбулентность, странам-членам БРИКС необходимо как можно быстрее увеличить объем денежных средств своего стабилизационного фонда, ведь иначе они рискуют понести серьезный ущерб из-за спекулятивных ставок крупных инвестиционных банков.

В то же время странам БРИКС необходимо открыть новый фронт борьбы, который бросит открытый вызов гегемонии Соединенных Штатов и доллара в мировой финансовой системе [6], не только через внешнеторговые операции в местной валюте, но и, например, за счет накопления резервов в юанях в центральных банках, тем более после того, как «народная валюта» (по-китайски «жэньминьби») была официально включена 1 октября текущего года в корзину специальных прав заимствования (англ. ’Special Drawing Rights’) – элитную валютную корзину, созданную Международным валютным фондом (МВФ) в конце 60-х годов [7].

В дополнение ко всему, страны-члены БРИКС способны объединиться в большой финансовый союз с мощными геополитическими звеньями, связывающими Латинскую Америку, Азию, Африку и Ближний Восток. Региональные банки развития, которые, в массе своей, сформированы периферийными странами, вполне могут послужить этой цели: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (англ.сокр. AIIB), банк АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки), включая также Южный банк, который наконец-то будет запущен до конца текущего года.

Также у стран-членов БРИКС возникла насущная потребность создать собственное рейтинговой агентство, чтобы покончить с губительным господством, которое Соединенные Штаты удерживают за счет своих агентств Fitch, Moody’s и Standard & Poor’s [8]. Эти три рейтинговых агентства, хотя и проводят оценку, руководствуясь при этом критериями формального рода, действуют, в сущности, под влиянием движущей силы политического характера, то есть, как настоящие военные машины: они снижают оценку облигаций суверенного долга и, вместе с тем, резко повышают издержки на финансирование таких стран, как Греция, Россия или Венесуэла.

В экономической спаянности кроется ещё одна большая угроза, хотя бесспорно и то, что она существенно укрепилась за последние годы: с 2001 по 2005 год объем торговли между странами-членами БРИКС, взятый в соотношении с общими масштабами их внешнеторговых операций, увеличился с 6 до 12% [9]. Китай, как бы то ни было, является страной, в наибольшей степени сплочённой с остальными странами-членами БРИКС. Взаимосвязи между такими странами, как Индия и ЮАР, является, напротив, второстепенными. Та же ситуация складывается между Бразилией и Россией. В связи с этим очень своевременным является создание в ближайшем будущем зон свободной торговли между странами-членами БРИКС [10]. Тем не менее, помимо свержения тарифных барьеров между странами-участниками, группе БРИКС необходимо способствовать построению значимой объединяющей цепочки; то есть интегрировать свой производственный аппарат для стимулирования индустриализации стран с более низким уровнем развития экономики.

Подводя итог следует сказать, что на горизонте виднеется еще много трудностей, с которыми столкнутся эти пять восходящих держав. Я убежден, что в дальнейшем успех группы БРИКС будет зависеть от их способности переосмысливать и найти нестандартный подход к объединению новых измерений сотрудничества для достижения самых долгосрочных целей. В условиях новой финансовой войны, которую готовят Соединенные Штаты, группе БРИКС пришла пора снова вернуться на сцену…

Перевод
Ольга Депутатова
Переводчик французского, испанского, английского языков с 2000 года.

Источник
Russia Today (Россия)

[1] «Las semillas de una nueva arquitectura financiera», por Ariel Noyola Rodríguez, Red Voltaire , 1ro de julio de 2014.

[2] «BRICS Bank Gives $811 Million in First Round Green Energy Loans», Bloomberg, April 18, 2016.

[3] «BRICS development bank to lend $2.5 billion next year», The Times of India, October 17, 2016.

[4] «BRICS bank to issue first 5-year $450m green bonds in interbank market», China Daily, July 14, 2016.

[5] «BRICS Contingent Reserve Arrangement operational: Arun Jaitley», The Economic Times, October 7, 2016.

[6] « играть ли юанизации ключевую роль в мировой экономике? », Ариэль Нойола Родригес , Перевод Ольга Депутатова , Russia Today (Россия) , Сеть Вольтер, 17 июля 2015.

[7] «МВФ вводит новую корзину валют СДР, включающую китайский юань, определяет новые суммы валют», Международный валютный фонд, 30 сентября 2016 г.

[8] «BRICS countries agree to set up credit rating agency», The Times of India, October 17, 2016.

[9] «Intra-Brics Trade intensities: An Analytical study», Kalpana Singh, Amity School of Economics, June 2016.

[10] «China says free trade area ’significant’ for BRICS cooperation», China Daily, October 9, 2016.

Ариэль Нойола Родригес

Ариэль Нойола Родригес Экономист, выпускник Национального автономного университета Мексики (UNAM). Член Центра исследования глобализации, Global Research, расположенного в Канаде. Его репортажи о мировой экономике публикуются в еженедельнике Contralínea, а авторские колонки – в международной новостной сети Russia Today. Клуб журналистов Мексики вручил ему Национальную премию в области журналистики в номинации «Лучший финансово-экономический анализ» за работы, вышедшие в 2015 году в сети Вольтер.

 
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Источник : « Страны БРИКС дают отпор Соединенным Штатам в финансовой войне », Ариэль Нойола Родригес , Перевод Ольга Депутатова , Russia Today (Россия) , Сеть Вольтер, 27 октября 2016, www.voltairenet.org/article193862.html

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