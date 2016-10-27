Концепция записка российского председательства

Сотрудничество Организации Объединенных Наций с региональными и субрегиональными орга-низациями в поддержании международного мира и безопасности: Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества и Содружество независимых государств

В качестве центрального мероприятия председательства Российской Феде-рации в Совете Безопасности планируем организовать 28 октября 2016 года деба-ты на тему «Сотрудничество Организации Объединенных Наций с региональны-ми и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности: Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества и Содружество независимых государств».

Глобальный характер современных вызовов и угроз, формирование коллек-тивных подходов, необходимых для их эффективного преодоления, диктуют необходимость наращивания сотрудничества между Организацией Объединен-ных Наций и региональными и субрегиональными организациями в области под-держания мира и безопасности.

Применительно к Организации Объединенных Наций это прежде всего ее универсальный характер как с точки зрения членства в Организации, так и ее де-ятельности, а также всемирно признанная легитимность. Региональные органи-зации, в свою очередь, зачастую обладают более тонким пониманием ситуации в зоне своей ответственности, а в целом ряде случаев — адаптированными к мест-ным реалиям превентивными и миротворческими механизмами. При этом важно, чтобы деятельность региональных организаций была направлена на поиск мир-ного, политического решения возникающих конфликтных ситуаций.

Именно в этом контексте высокую актуальность имеют регулярные «сверки часов» с основными региональными партнерами Организации Объединенных Наций в вопросах поддержания международного мира и безо-пасности. Так, Совет Безопасности на плановой основе проводит заседания по сотрудничеству с Африканским союзом, Организацией по безопасности и со-трудничеству в Европе, Европейским союзом. В последние годы проводился об-зор взаимодействия с Лигой арабских государств, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Союзом южноамериканских наций и другими «регионалами».

Как известно, сотрудничество между всемирной Организацией и регио-нальными партнерами включает в себя все более широкий круг проблем. K миро-творческим и миростроительным задачам добавились противодействие распро-странению оружия массового уничтожения и незаконным потокам легкого и стрелкового оружия, борьба c кибертерроризмом и нелегальной миграцией — области, где сотрудничество между рассматриваемыми организациями и Органи-зацией Объединенных Наций набирает обороты. Это имеет ключевое значение в плане поддержания мира и стабильности на широком пространстве Евразии, и в особенности в Центральноазиатском регионе.

Именно в этой сфере активны три относительно молодые организации, дей-ствующие в огромном регионе от Восточной Европы до Дальнего Востока: Орга-низация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организа-ция сотрудничества (ШОС) и Содружество независимых государств (СНГ), — которые наращивают свой политический авторитет в мире и вносят большой вклад в укрепление региональной и международной безопасности.

В фокусе внимания в ходе дебатов будет вклад ОДКБ, ШОС и СНГ в проти-водействие угрозам миру и безопасности в регионе, в том числе в борьбу с тер-роризмом, наркотрафиком и организованной преступностью. Мероприятие также позволит подтвердить нацеленность этих трех объединений на развитие практи-ческого взаимодействия с Организацией Объединенных Наций, в том числе с ее Региональным центром по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

ОДКБ — это многовекторная структура, способная уверенно реагировать на широкий спектр современных вызовов и угроз, с которыми могут столкнуться ее государства-члены. В этой связи перспективным видится углубление взаимодей-ствия между Организацией Объединенных Наций и ОДКБ в области миротворче-ства. В рамках ОДКБ ведется интенсивная работа по развитию собственного ми-ротворческого потенциала, в том числе для задействования в операциях Органи-зацией Объединенных Наций по поддержанию мира. Наряду c этим ОДКБ актив-но содействует международным усилиям по постконфликтному обустройству Афганистана, купированию исходящей c территории этой страны наркоугрозы.

Ее отношения с Организацией Объединенных Наций успешно развиваются по целому ряду направлений: противодействие терроризму и наркотрафику, ми-ротворчество, борьба с организованной преступностью. Поддерживаются и раз-виваются продуктивные контакты с профильными ооновскими структурами, включая Контртеррористический комитет Совета Безопасности и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

Каждые два года Генеральной Ассамблеей принимается резолюция о со-трудничестве Организации Объединенных Наций с ОДКБ. Подобную резолюцию планируется принять на семьдесят первой сессии Ассамблеи в рамках обсужде-ния пункта ее повестки дня, озаглавленного «Сотрудничество между Организа-цией Объединенных Наций и региональными и другими организациями».

Правовая база взаимодействия между Организацией Объединенных Наций и ШОС по вопросам международного мира и безопасности в соответствии с гла-вой VIII Устава Организации Объединенных Наций была заложена после подпи-сания в 2010 году совместной декларации о сотрудничестве между секретариа-тами двух организаций. В настоящее время между ШОС и Организацией Объ-единенных Наций налажено активное сотрудничество в таких областях, как предотвращение и урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом (в этих це-лях в рамках ШОС действует Региональная антитеррористическая структура), нераспространение оружия массового уничтожения, противодействие транснаци-ональной преступности и незаконному обороту наркотиков, обеспечение между-народной информационной безопасности.

В данном контексте ШОС активно поддерживает усилия мирового сообще-ства и институтов Организации Объединенных Наций по восстановлению мира в Афганистане, последовательно выступает за сохранение центральной координи-рующей роли этой универсальной организации в процессе афганского урегули-рования.

Сотрудничество в обеспечении безопасности, противодействии современ-ным вызовам и угрозам всегда являлось и остается одной из приоритетных обла-стей интеграционного взаимодействия государств — членов СНГ.

Важным фактором активного противодействия возникающим угрозам явля-ется также конструктивное взаимодействие с международными организациями. Государства СНГ являются участниками всех важнейших международных доку-ментов, регулирующих сотрудничество в сфере обеспечения безопасности, разоружения, противодействия современным вызовам и угрозам, вносят реаль-ный вклад в их осуществление.

Совместные меры осуществляются с учетом ведущей роли Организации Объединенных Наций, необходимости развития конструктивного партнерства с другими международными институтами и их специализированными структура-ми, такими как Контртеррористический комитет, Управление по наркотикам и преступности, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Международная организация по миграции, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Группа разработки фи-нансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Как представляется, дальнейшее расширение и углубление взаимодействия Организации Объединенных Наций с ОДКБ, ШОС и СНГ на базе главы VIII Устава играет конструктивную роль в продвижении целей всемирной Организа-ции, включая преодоление современных вызовов и угроз. При этом, с одной сто-роны, эти региональные организации должны активно позиционировать себя с точки зрения задействования своего потенциала в интересах Организации Объ-единенных Наций. C другой — самой Организации Объединенных Наций следу-ет продолжать уделять необходимое внимание наращиванию координации и вза-имодействия c данными объединениями при строгом соблюдении прерогатив всемирной Организации и ее Совета Безопасности.

В этом контексте мы хотели бы предложить государствам — членам Орга-низации Объединенных Наций изложить собственное видение путей укрепления безопасности региона Евразии с опорой на имеющиеся региональные механиз-мы. Очевидно, что стабильность в этом макрорегионе станет фундаментом для экономического роста и государственного строительства стран Евразии; поэтому мы были бы признательны за соображения делегаций, в том числе и в плане увязки безопасности и развития. Убеждены, что здесь, в рамках всемирной Орга-низации, обладающей универсальной легитимностью, нам сообща будет по си-лам предложить инновационные подходы к вопросам стабилизации уязвимых ре-гионов, которые впоследствии могут быть применены и к другим частям плане-ты, находящимся в поле зрения Совета Безопасности.

В качестве докладчиков на дебатах выступят Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ОДКБ Н. Н. Бордюжа, Генеральный секретарь ШОС Р. К. Алимов и заместитель Пред-седателя Исполнительного комитета СНГ С. И. Иванов. К участию в заседании приглашаются государства — члены вышеупомянутых региональных организа-ций и представители других заинтересованных государств.