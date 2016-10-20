Сеть Вольтер

Положения сирийского правительства в Алеппо

Башар Джаафари
Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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По поручению правительства моей страны имею честь довести до Вашего сведения следующее:

«Cирийское правительство не жалеет усилий для стабилизации ситуа-ции в Алеппо. Правительство приняло меры для перемещения гражданских лиц и раненых из восточной части Алеппо и беспрепятственного выхода от-туда вооруженных лиц с их личным оружием.

В целях улучшения ситуации в городе Сирийская арабская армия осу-ществляет прекращение боевых действий на конкретные промежутки вре-мени. Кроме того, были предоставлены транспортные средства для вывоза раненых и гражданских лиц из районов конфликта и приняты меры по ока-занию гуманитарной помощи.

Армейские подразделения временно отошли на другие позиции, чтобы позволить вооруженным лицам покинуть восточные районы Алеппо по двум конкретным коридорам.

Сирийское правительство продолжает осуществлять закон о помило-вании, подписанный президентом Башаром Асадом. Закон предоставляет амнистию лицам, которые взяли в руки оружие или владеют оружием по той или иной причине, и лицам, объявленным вне закона или скрывающим-ся от правосудия, если они захотят сдаться сами и сдать свое оружие компе-тентным судебным органам и органам прокуратуры.

С учетом этих обстоятельств сирийское правительство призывает за-падные страны, некоторые арабские страны и страны региона и всех тех, кто заинтересован в стабилизации ситуации в Алеппо, предпринять реаль-ные политические шаги с этой целью и не допустить дальнейших полити-ческих проволочек».

Буду весьма признателен за распространение настоящего письма и прило-жения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

Башар Джаафари

Башар Джаафари постоянный представитель Сирии при ООН.

 
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Источник : « Положения сирийского правительства в Алеппо », Башар Джаафари, Сеть Вольтер, 20 октября 2016, www.voltairenet.org/article193882.html

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