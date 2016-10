27-10-2016

En el magnífico reportaje que hizo Panorama el domingo 23 y en el segmento Revelan errores en los pasaportes biométricos con la investigación de Karina Novoa, se entrevistó a dos parlamentarios, Jorge del Castillo y Víctor A. García Belaunde, ambos se expidieron de acuerdo al momento y todos pensamos que ¡por fin! los legisladores se iban a ocupar del delicado y oprobioso tema.

Pero hasta hoy jueves se desconoce si cualquiera de los dos, del Castillo o García Belaunde, han cursado cartas convocando al Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla o al titular del Interior, Carlos Basombrío, con el propósito que esclarezcan las múltiples dudas expuestas durante el programa televisivo.

Se va haciendo una dura realidad el hecho que las dos buenas pro otorgadas a Migraciones y a la Cancillería para los pasaportes electrónicos a cargo del consorcio Imprimerie Nationale (Francia) y Gemalto México, han resultado un fracaso impresionante. Quien tenga dudas basta con que mire, una y otra vez, Revelan errores, y no hay ¡ni una enmienda o comunicación oficial de esas empresas para nada de nada!.

Decíamos que cuando la aparición de los parlamentarios se abrió la esperanza que la representación nacional tomase cartas en el asunto que no es poca cosa: se trata de las credenciales que usan los peruanos para poder transitar más allá de las fronteras. Y no es un documento partidario ni ideológico: todos usan pasaporte y en este caso, debiera ser el electrónico o biométrico.

Si para temas de escasa monta u importancia, en todo caso, de menor jerarquía que el e-pasaporte, dichos legisladores son conocidos por el entusiasmo que ponen a la difusión de sus hechos, NO se entiende ¿cómo es que no han hecho nada luego de su participación el domingo 23 en Panorama? Estoy seguro que no deberíamos considerar la frivolidad que a los mencionados sólo interesa la aparición televisiva y ¡punto!

Si en Perú las cosas fueran lógicas, hace buen rato debió haberse constituido una comisión multipartidaria urgente con el único propósito de determinar qué hacer con esos dos contratos plagados de inconsistencias, debilidades, fallas, caídas del sistema y más defectos y que están perjudicando un quehacer de la Superintendencia de Migraciones que es una entidad del Estado al servicio de los peruanos.

¿Qué están esperando señores parlamentarios?, ¿que el desabastecimiento origine un caos mayúsculo?, ¿no creen que es hora de edificar las bases de un Congreso respetado y querido por la ciudadanía que aspira a que se vean, estudien y encaminen la solución de los problemas del pueblo? Encargar a grupos de imagen, levantar el muy alicaído prestigio del Parlamento, es una tontería y botadera de plata de los contribuyentes. ¡Estas son las decisiones que quiere la gente!

Ninguno de los congresistas puede alegar que no hay material escrito, penal y en proceso sobre el suceso de los pasaportes electrónicos. Y puedo decirlo con cierta autoridad de periodista autor de, por lo menos, una treintena o más, de artículos sobre la materia, todos plenos en documentación y afirmaciones que NO han recibido respuesta o refutación. ¿Por algo tiene que ser, no les parece?

¿Y el resto de los parlamentarios? ¿qué hace?

Un importante legislador, semanas atrás y de modo personal, me expresó su vibrante interés en el affaire del pasaporte electrónico y he ido nutriendo su correo electrónico de materiales de todo jaez y sobre este singular acápite. Me reservo el nombre para no avergonzarlo en su desidia y falta de tino político y de Estado.

Pero del Castillo y García Belaunde contrajeron una deuda moral y política con todos los que vieron Panorama. Estamos esperando que hagan algo, pronto, efectivo, ya mismo.

Tomado de http://senaldealerta.pe/opini%C3%B3...