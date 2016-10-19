Ирак в настоящее время ведет войну с международным терроризмом с це-лью защитить себя и все страны мира. Его армия и различные силы безопасности участвуют в крупных сражениях с «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ), под контролем которого находится ряд иракских городов. 3 декабря 2015 года турецкие вооруженные силы в составе нескольких сотен военнослужащих и при поддержке нескольких танков и бронированных машин пересекли междуна-родно признанные границы Ирака и продвинулись примерно на 110 километров в глубь территории страны. Они разбили лагерь в районе Башика вблизи города Мосул на севере Ирака. Эти передвижения войск были осуществлены без прове-дения предварительных консультаций и согласования с федеральным правитель-ством Ирака и поэтому представляют собой акт агрессии по смыслу Устава Ор-ганизации Объединенных Наций и соответствующих норм международного пра-ва.

В своем письме от 25 июня 2014 года на имя Генерального секретаря (S/2014/440) и в своих письмах от 20 сентября 2014 года (S/2014/691) и 11 декаб-ря 2015 года (S/2015/963) на имя Председателя Совета Безопасности Ирак под-черкнул, что услуги по военной подготовке, современные технологии и оружие, необходимые ему для борьбы с террористической организацией ИГИЛ, должны предоставляться на основе соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений, при полном уважении национального суверенитета и Конституции Ирака и в координации с иракскими вооруженными силами. Поэтому Ирак от-вергает, категорически не приемлет и самым решительным образом осуждает любые передвижения войск, направленные на борьбу с терроризмом, если они осуществляются без предварительной консультации с федеральным правитель-ством Ирака и без его согласия.

В своем письме от 11 декабря 2015 года Ирак призвал Совет Безопасности взять на себя, в соответствии со статьями 24 и 34 Устава, ответственность за поддержание международного мира и безопасности и обеспечить защиту Ирака, а также его безопасности, суверенитета, территориального единства и целостно-сти, которые были нарушены турецкими силами, вторгшимися на территорию Ирака без уведомления федерального правительства Ирака или согласия с его стороны. Мы также призвали Совет Безопасности потребовать от Турции немед-ленного вывода ее войск и обеспечить, используя все доступные средства, чтобы эти силы незамедлительно и без всяких условий были отведены за международно признанную границу между нашими двумя странами. К сожалению, Совет Без-опасности не предпринял никаких действий для выполнения законной просьбы Ирака относительно отвода этих сил к международно признанной границе.

В том же письме Ирак вновь заявил, что, по его убеждению, споры должны разрешаться посредством диалога. Он также подчеркнул, что, имея огромное же-лание сохранить с Турцией отношения, основанные на добрососедстве и взаим-ном уважении, он предпринял попытки урегулировать ситуацию с помощью ди-пломатических средств и в рамках двусторонних переговоров. Однако эти усилия не помогли убедить Турцию вывести свои силы, оккупирующие территорию Ирака.

Действуя в соответствии со статьей 52 Устава, касающейся мирного разре-шения споров с помощью региональных организаций, Совет Лиги арабских госу-дарств 24 декабря 2015 года провел в Каире внеочередную сессию на уровне ми-нистров иностранных дел и принял на ней резолюцию № 7987. В этой резолюции Совет Лиги осуждает правительство Турции за вторжение турецких сил на тер-риторию Ирака, квалифицирует это вторжение как нарушение суверенитета Ира-ка и как угрозу национальной безопасности арабских государств и требует от правительства Турции обеспечить незамедлительный и безоговорочный вывод турецких сил с территории Ирака. Совет Лиги подтвердил эту позицию в своей резолюции № 653, которую он принял на своей двадцать седьмой очередной сес-сии на высшем уровне, состоявшейся 25 июля 2016 года в Нуакшоте. К сожале-нию, турецкое правительство не выполнило ни одну из этих резолюций.

Турция утверждает, что Ирак укрывает членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Это утверждение не соответствует действительности. 21 марта 2013 года Турция подписала так называемое мирное соглашение с лидером РПК Абдулла-хом Оджаланом. Один из пунктов этого соглашения предусматривал, что воору-женные члены этой группы переберутся на иракскую территорию. Когда это со-глашение было подписано, Ирак осудил этот пункт и квалифицировал его как по-сягательство на свой суверенитет и как угрозу миру и безопасности в Ираке и во всем регионе. Кроме того, 16 мая 2013 года он направил письмо с выражением протеста Лиге арабских государств и Организации Объединенных Наций. Однако теперь Турция обосновывает свое присутствие в северной части Ирака утвер-ждением о том, что она преследует тех же членов РПК, от которых она в 2013 го-ду потребовала перебраться в Ирак в соответствии с положениями вышеупомя-нутого мирного соглашения.

Сейчас Ирак участвует в очень важной битве за освобождение Мосула из под власти террористической организации ИГИЛ. С учетом тактических сооб-ражений, связанных с правилами применения вооруженной силы, которых раз-личные иракские подразделения, выполняющие задачу по освобождению Мосу-ла, будут придерживаться, и с учетом того, что турецкие силы находятся непода-леку от линий соприкосновения с силами террористической организации ИГИЛ без соответствующей просьбы со стороны правительства Ирака и без его разре-шения, эти силы будут рассматриваться как недружественные силы и к ним в случае крайней необходимости будут применяться положения статьи 51 Устава, в которой предусматривается, что государства имеют неотъемлемое право на ин-дивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности бу-дет незамедлительно информирован о любых мерах, принятых в порядке осу-ществления права на самооборону, предусмотренного в статье 51.

В заключение я хотел бы повторить обращенный к Совету Безопасности призыв моего правительства к тому, чтобы Совет выполнил свою роль и обеспе-чил, используя все доступные средства, чтобы турецкие силы незамедлительно и без всяких условий были отведены за международно признанную границу между нашими двумя странами.