Хилари Клинтон и глава её кабинета Хума Абедин

Расследование ФБР по делу о частной переписке Хилари Клинтон не связано с подозрениями в разглашении гостайны в частной переписке, истинная цель состоит в расследовании махинаций, доходящих до предательства.

Вместо использования безопасного федерального сервера госсекретарь установила в своём доме персональный сервер, позволяющий с помощью интернета избежать государственного контроля. Частный техник очистил сервер г-жи Клинтон до вмешательства ФБР, так что теперь невозможно узнать, зачем ей понадобился частный сервер.

Поначалу ФБР считало, что частный сервер был в меньшей степени защищён по сравнению с государственным. То есть вина г-жи Клинтон состоит лишь в нарушении требований по сохранению гостайны. Однако впоследствии ФБР добралось до компьютера бывшего члена Конгресса Энтони Вайнера. Последний является бывшим супругом Хумы Абедин, главы кабинета Клинтон. На его компьютере электронные письма бывшего госсекретаря не были удалены.

Энтони Вайнер - еврейский политик, близкий к семье Клинтонов, намеревавшийся в своё время занять пост мэра Нью-Йорка. В связи с чисто пуританским скандалом, связанным с тем, что он посылал женщинам эротические СМС, он вынужден был уйти из политики. Хума Абедин после этого официально развелась с ним, но на деле с ним не рассталась.

Хума Абедин выросла в Саудовской Аравии. Её отец возглавлял академический журнал, а сама она в течение нескольких лет работала в нём секретарём редакции, выражавшей идеи Братьев-мусульман. Её мать возглавляет саудовскую ассоциацию «Сёстры Братьев-мусульман», а ранее работала вместе с супругой египетского президента Мохамеда Морси. Её отец Хассан связан с шейхом Юсуфом аль-Карадави, духовным лидером Братьев-мусульман и духовным наставником Аль-Джазиры.

Во время официального визита в Саудовскую Аравию госсекретарь Хилари Клинтон посещает колледж Дар ал-Хекма в сопровождении Салехи Абедин (мать главы её кабинета), председателя ассоциации «Сёстра Братьев-мусульман».

Сегодня Хума Абедин является центральной фигурой избирательного штаба Клинтон, наряду с председателем избирательного штаба Джоном Подестой, бывшим главой администрации при президенте Билле Клинтоне. Подеста, между прочим, является лоббистом при Конгрессе США от Саудовской Аравии, за что ему ежемесячно выплачивается скромненькая сумма в 200 000 долларов. 12 июня 2016 г. официальное агентство Иордании Petra опубликовало интервью с наследным принцем Аравии Мохамедом Бен Салманом, рассказавшем о прогрессивных взглядах королевской семьи, которая нелегально в размере 20% финансировала избирательную кампанию Хилари Клинтон несмотря на то, что она женщина. Правда, на следующий день агентство аннулировало эту информацию, заявив, что сайт был взломан.

Согласно сообщению от 12 июня 2016 г. официального иорданского агентства Petra саудовская королевская семья незаконно финансировала избирательную кампанию Хилари Клинтон в размере 20%.

Г-жа Абедин не единственная в администрации Обамы, кто связан с Братьями-мусульманами. Сводный брат президента Абонго Малик Обама является казначеем организации «Миссионерская работа Братьев-мусульман в Судане», входящей в фонд Барака Обамы. Он непосредственно подчинён президенту Судана Омару аль-Баширу. Один из Братьев-мусульман является членом Совета национальной безопасности – высшего органа исполнительной власти в США. С 2009 по 2012 г. г. таковым был Мехли Алхасани. Неизвестно, кто стал его преемником, но Белый дом отрицал, что кто-то из Братьев-мусульман входит в состав Совета, пока не появились свидетельства. Так, например, Братом-мусульманином является представитель президента США в организации «Исламская конференция» Рашад Хусейн. Другие члены Братства занимают менее важные посты. Среди них наиболее известен действующий член Сирийской национальной оппозиции и бывший советник Пентагона Лоуэй Сафи.

Президент ОБама и его сводный брат Абонго Малик Обама в Овальном кабинете Белого Дома. Абонго Малик Обама является казначеем общества «Миссионерская работа Братьев-мусульман в Судане».

В апреле 2009 г., за два месяца до выступления в Каире, президент Обама тайно принял делегацию Братьев-мусульман в Овальном кабинете белого Дома. На церемонию торжественного вступления в должность он приглашал Ингрид Мэттсон, председателя организации Братьев и Сестёр-мусульман США.

Фонд Клинтон, со своей стороны, использовал в качестве ответственного исполнителя по проекту «Климат» одного из главарей международного Братства Гахеда аль-Хаттада, который до этого был продюсером телепередач, распространявших Коран. Его отец был одним из главных организаторов Братства при его возрождении ЦРУ и МИ6 в 1951 г. Гахед вышел из Братства в 2012 г. после того, как в Каире был назначен представителем кандидата на должность президента Мохамеда Морси, а затем официальным представителем Братьев-мусульман всего мира.

Лидеры джихадистов со всего мира так или иначе связаны либо с Братьями-мусульманами, либо с суфийским Орденом Накшбанди, входящими в свою очередь в саудовскую националистическую организацию «Всемирная исламская лига», поэтому было бы интересно узнать о связях г-жи Клинтон с Саудовской Аравией и Братьями-мусульманами.

Оказывается, в команде Дональда Трампа есть генерал Майкл Флин, который пытался воспрепятствовать созданию Белым Домом Халифата, но был из-за этого уволен из военной разведки ( Defense Intelligence Agency). Вместе с ним работает прослывший «холодным воякой» Фрэнк Гаффни, которого сегодня называют конспирологом за его выступления против присутствия в федеральных органах Братьев-мусульман.

С точки зрения ФБР любая поддержка террористических организаций является преступлением независимо от того, какую политику проводит ЦРУ. В 1991 г. полицейские вместе с сенатором Джоном Керри обанкротили пакистанский банк BCCI (хотя он был зарегистрирован на Кайманских островах), который ЦРУ использовало для проведения всякого рода тайных операций совместно с Братьями-мусульманами и латиноамериканскими наркоторговцами.