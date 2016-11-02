Birleşik Krallık, Suriye’de cihatçıları eğitmeye yeniden başlıyor

İngiliz Savunma Bakanı Michael Fallon, ülkesinin Özgür Suriye Ordusunu yeniden oluşturacağını duyurdu. Böylece İngiliz Hükümeti, 2014 yılında Başkan Obama tarafından başlatılan « ılımlı » olarak adlandırılan savaşçıların eğitim programını yeniden başlatıyor.

Özgür Suriye Ordusu, 2011 yılında El-Kaide’nin Libyalı önderi Abdülhakim Belhac çevresinde Fransa tarafından oluşturuldu. Söz konusu operasyon, Albay Riyad el-Esat önderliğinde Suriye Ordusundan firar edenlere yapılan bir yardım olarak sunulmuştu. Daha sonra ÖSO üyeleri zamanla El-Kaide’ye katıldı. 2016 yılında, ÖSO etiketi, Türkmen milisleri için bu adı kullanan Türkiye tarafından yeniden canlandırıldı.

ABD’ye gelince, yeni « isyancı savaşçıların » eğitimi için bir buçuk milyar dolar harcamıştı. Öte yandan bu eğitilen insanların tümü bugün El-Kaide’ye katılmış durumdadır.

Dolayısıyla da İngilizlerin yeni programlarının, El-Kaide’ye yönelik yeni bir örtülü yardım olması kuvvetle muhtemel.