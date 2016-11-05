Erdoğan Ailesi ve IŞİD (devamı)

Türk Hacker grubu Redhack, Enerji Bakanının elektronik postalarını hack’ladı. Hiç beklemeden bir Türk mahkemesi bu elektronik postalara ilişkin yayın yasağı koydu.

Bu arada, söz konusu 20 gigabaytlık veriler, ICSVE (Şiddet İçeren Aşırılık Araştırmaları Merkezi) Müdür Yardımcısı ve Türkiye’nin eski terörle mücadele amiri Profesör Ahmet Yayla tarafından incelendi [1]. Elektronik postalar sürüp giden söylentileri teyit ediyor ve yeni ayrıntılar içeriyor.

Suriye’de IŞİD tarafından çalınan petrol, tekel olarak Türk topraklarına taşıma işini ihalesiz alan Powertrans şirketine ait 8 500 tanker ile naklediliyordu. Powertrans, başlangıçta Singapur merkezli olan ve daha sonra Cayman Adalarına nakledilen, çok gizemli Grand Fortune Ventures şirketine ait. Bu montajın gerisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve onun Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın (fotoğraf) şirketi gizleniyor.