Главенство Вашингтона в мировой финансовой системе получило чудовищный удар в августе этого года: Россия, Китай и Саудовская Аравия продали облигации Казначейства Соединенных Штатов на сумму 37,9 миллиардов долларов согласно последним официальным данным, опубликованным несколько дней назад [1]. В целом, общие вложения в долговые обязательства Правительства США обрушились до самой низкой отметки с июля 2012 года. Очевидно, что роль доллара в качестве мировой резервной валюты вновь поставлена под сомнение.

Уже в 2010 году адмирал Майкл Муллен, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, бросил замечание о том, что долговые обязательства представляют главную опасность для национальной безопасности [2]. По моему мнению, не столько государственный долг (в настоящее время превышающий 19 триллионов долларов [3]) стал головной болью экономики США, сколько, пожалуй, ежедневное обеспечение огромного потока средств извне в целях покрытия своего двойного дефицита (коммерческого и бюджетного) имеет для Вашингтона решающее значение; то есть для Министерства финансов вопросом жизни и смерти является продажа всем облигаций государственного займа, чтобы, таким образом, иметь возможность финансировать расходы североамериканского государства.

Следует напомнить, что после банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, Народный банк Китая испытал сильное давление со стороны Бена Бернанке, на тот момент Председателя Федеральной резервной системы (FED), с тем, чтобы банк не продавал свои облигации государственного займа США. В первое время китайцы согласились поддержать доллар. Тем не менее, впоследствии Народный банк Китая не пожелал покупать новые облигации Казначейства Соединенных Штатов и, вместе с тем, приступил к реализации плана диверсификации своих денежных резервов.

В последние годы Пекин закупал золото в огромных количествах, тем же самым занимался и центральный банк России. Во втором квартале 2016 года золотой запас Народного банка Китая достиг 1 823 тонн, тогда как в последнем квартале 2015 года насчитывалось 1 762 тонны. Российская Федерация, со своей стороны, увеличила золотой запас примерно на 290 тонн в период с декабря 2014 года по июнь 2016 года и, тем самым, закрыла второй квартал этого года с накопленными 1500 тоннами.

Учитывая, как штормит доллар, первостепенной задачей становится покупка наиболее надежных активов, таких, как золото, которое в периоды большой финансовой неустойчивости выступает в качестве надежного прибежища. Поэтому стратегии Москвы и Пекина, которая заключалась в продаже облигаций Казначейства Соединенных Штатов для последующей покупки золота, последовали многие страны: по оценке Международного валютного фонда (МВФ) золотой запас центральных банков мира уже достигает самого высокого уровня за последние 15 лет после того, как в начале октября был зарегистрирован общий объем почти в 33 000 тонны [4].

Геополитика также играет свою роль в формировании нового мирового финансового порядка. После введения экономических санкций в отношении Кремля, начиная с 2014 года, связь с Китаем стала играть для русских важную роль. С этого времени обе державы усилили свои связи во всех сферах, начиная с экономики и финансов и заканчивая военным взаимодействием. Помимо обязательства поставлять газ в Китай в ближайшие тридцать лет, президент Владимир Путин со своим коллегой Си Цзиньпином создал влиятельный финансовый союз, который стремится раз и навсегда покончить с господством валюты США.

В настоящее время углеводороды, которые Москва продает Пекину, оплачиваются уже не в долларах, а в юанях. Таким образом, «народная валюта» (по-китайски «жэньминьби») понемногу пробирается на международный рынок углеводородов через товарооборот между Россией и Китаем, странами, которые, по моему мнению, возглавляют строительство многополярной валютной системы.

Большим новшеством стало то, что к дедолларизации мировой экономики стремительно присоединилась Саудовская Аравия, страна, которая на протяжении десятилетий оставалась безоговорочным союзником внешней политики Вашингтона. Неожиданно в течение последних 12 месяцев Эр-Рияд избавился от более чем 19 миллиардов долларов, вложенных в облигации Казначейства Соединенных Штатов, превратившись, на пáру с Китаем, в одного из главных продавцов североамериканских займов [5]. И, в довершение всех бед, энергия Королевства Саудовской Аравии, направленная против Белого дома, продолжает набирать обороты.

Дело в том, что в конце сентября Конгресс США одобрил снятие вето Президента Барака Обамы на закон, позволяющий американцам предъявлять обвинения Саудовской Аравии в судах за ее предполагаемое участие в террористических актах 11 сентября 2001 года [6]. В то же время Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) достигла исторического соглашения с Россией о снижении уровня производства сырой нефти и, как следствие, стимулировании роста цен [7].

Бросается в глаза, что именно в эти дни Пекин начал проводить прямые операции между юанем и риалом Саудовской Аравии через Китайскую торговую валютную систему (англ.сокр.CFETS), осуществляя сделки в этих двух валютах, минуя необходимый предварительный переход на доллар [8]. Следовательно, велика вероятность того, что раньше или позже, но нефтяная компания Saudi Aramco будет принимать платежи в юанях вместо долларов. Если это произойдет, Правящий дом Аль-Сауд сделает ставку на нефтеюань [9]. Мир меняется прямо у нас на глазах.