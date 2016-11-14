Сеть Вольтер

Россия, Китай и Саудовская Аравия ставят под угрозу гегемонию доллара

Ариэль Нойола Родригес

На пути к удержанию гегемонии доллара в качестве мировой резервной валюты Соединенные Штаты встречают все новые препятствия. В последние месяцы большое количество облигаций Казначейства Соединенных Штатов было продано странами с переходной экономикой, главным образом, Россией и Китаем, но сейчас их примеру последовала и Саудовская Аравия. Кроме того, чтобы защитить себя от резких колебаний доллара центральные банки ряда стран приобретали в невероятных количествах золото в целях диверсификации своих денежных резервов. Глобальное наступление на доллар несомненно усилилось за счет массовой продажи североамериканских долговых обязательств и, вместе с тем, колоссальных закупок благородных металлов.

Сеть Вольтер | Мехико (Мексика)
+
JPEG - 39.5 kb

Главенство Вашингтона в мировой финансовой системе получило чудовищный удар в августе этого года: Россия, Китай и Саудовская Аравия продали облигации Казначейства Соединенных Штатов на сумму 37,9 миллиардов долларов согласно последним официальным данным, опубликованным несколько дней назад [1]. В целом, общие вложения в долговые обязательства Правительства США обрушились до самой низкой отметки с июля 2012 года. Очевидно, что роль доллара в качестве мировой резервной валюты вновь поставлена под сомнение.

Уже в 2010 году адмирал Майкл Муллен, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, бросил замечание о том, что долговые обязательства представляют главную опасность для национальной безопасности [2]. По моему мнению, не столько государственный долг (в настоящее время превышающий 19 триллионов долларов [3]) стал головной болью экономики США, сколько, пожалуй, ежедневное обеспечение огромного потока средств извне в целях покрытия своего двойного дефицита (коммерческого и бюджетного) имеет для Вашингтона решающее значение; то есть для Министерства финансов вопросом жизни и смерти является продажа всем облигаций государственного займа, чтобы, таким образом, иметь возможность финансировать расходы североамериканского государства.

Следует напомнить, что после банкротства инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, Народный банк Китая испытал сильное давление со стороны Бена Бернанке, на тот момент Председателя Федеральной резервной системы (FED), с тем, чтобы банк не продавал свои облигации государственного займа США. В первое время китайцы согласились поддержать доллар. Тем не менее, впоследствии Народный банк Китая не пожелал покупать новые облигации Казначейства Соединенных Штатов и, вместе с тем, приступил к реализации плана диверсификации своих денежных резервов.

В последние годы Пекин закупал золото в огромных количествах, тем же самым занимался и центральный банк России. Во втором квартале 2016 года золотой запас Народного банка Китая достиг 1 823 тонн, тогда как в последнем квартале 2015 года насчитывалось 1 762 тонны. Российская Федерация, со своей стороны, увеличила золотой запас примерно на 290 тонн в период с декабря 2014 года по июнь 2016 года и, тем самым, закрыла второй квартал этого года с накопленными 1500 тоннами.

Учитывая, как штормит доллар, первостепенной задачей становится покупка наиболее надежных активов, таких, как золото, которое в периоды большой финансовой неустойчивости выступает в качестве надежного прибежища. Поэтому стратегии Москвы и Пекина, которая заключалась в продаже облигаций Казначейства Соединенных Штатов для последующей покупки золота, последовали многие страны: по оценке Международного валютного фонда (МВФ) золотой запас центральных банков мира уже достигает самого высокого уровня за последние 15 лет после того, как в начале октября был зарегистрирован общий объем почти в 33 000 тонны [4].

Геополитика также играет свою роль в формировании нового мирового финансового порядка. После введения экономических санкций в отношении Кремля, начиная с 2014 года, связь с Китаем стала играть для русских важную роль. С этого времени обе державы усилили свои связи во всех сферах, начиная с экономики и финансов и заканчивая военным взаимодействием. Помимо обязательства поставлять газ в Китай в ближайшие тридцать лет, президент Владимир Путин со своим коллегой Си Цзиньпином создал влиятельный финансовый союз, который стремится раз и навсегда покончить с господством валюты США.

В настоящее время углеводороды, которые Москва продает Пекину, оплачиваются уже не в долларах, а в юанях. Таким образом, «народная валюта» (по-китайски «жэньминьби») понемногу пробирается на международный рынок углеводородов через товарооборот между Россией и Китаем, странами, которые, по моему мнению, возглавляют строительство многополярной валютной системы.

Большим новшеством стало то, что к дедолларизации мировой экономики стремительно присоединилась Саудовская Аравия, страна, которая на протяжении десятилетий оставалась безоговорочным союзником внешней политики Вашингтона. Неожиданно в течение последних 12 месяцев Эр-Рияд избавился от более чем 19 миллиардов долларов, вложенных в облигации Казначейства Соединенных Штатов, превратившись, на пáру с Китаем, в одного из главных продавцов североамериканских займов [5]. И, в довершение всех бед, энергия Королевства Саудовской Аравии, направленная против Белого дома, продолжает набирать обороты.

Дело в том, что в конце сентября Конгресс США одобрил снятие вето Президента Барака Обамы на закон, позволяющий американцам предъявлять обвинения Саудовской Аравии в судах за ее предполагаемое участие в террористических актах 11 сентября 2001 года [6]. В то же время Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) достигла исторического соглашения с Россией о снижении уровня производства сырой нефти и, как следствие, стимулировании роста цен [7].

Бросается в глаза, что именно в эти дни Пекин начал проводить прямые операции между юанем и риалом Саудовской Аравии через Китайскую торговую валютную систему (англ.сокр.CFETS), осуществляя сделки в этих двух валютах, минуя необходимый предварительный переход на доллар [8]. Следовательно, велика вероятность того, что раньше или позже, но нефтяная компания Saudi Aramco будет принимать платежи в юанях вместо долларов. Если это произойдет, Правящий дом Аль-Сауд сделает ставку на нефтеюань [9]. Мир меняется прямо у нас на глазах.

Перевод
Ольга Депутатова
Переводчик французского, испанского, английского языков с 2000 года.

Источник
Russia Today (Россия)

[1] «Major Foreign Holders of Treasury Securities», U.S. Department of Treasury, October 18, 2016.

[2] «Mullen: Debt is top national security threat», CNN, August 27, 2010.

[3] «Federal Debt: Total Public Debt», Federal Reserve Bank of St. Louis, August 26, 2016.

[4] «Quarterly times series on World Official Gold Reserves since 2000», World Gold Council, September 7, 2016.

[5] «U.S. Bond Market’s Biggest Buyers Are Selling Like Never Before», Liz McCormick, Andrea Wong, Wes Goodman, Bloomberg, September 25, 2016.

[6] «Congress approves bill to allow 9/11 families to sue Saudi Arabia», The Guardian, September 9, 2016.

[7] «OPEC agrees modest oil output curbs in first deal since 2008», Rania El Gamal, Alex Lawler & Vladimir Soldatkin, Reuters, September 29, 2016.

[8] «China to launch yuan’s direct trading with Saudi riyal, UAE dirham», China Daily, September 24, 2016.

[9] « Россия и Китай ставят на нефтеюань по-крупному », Ариэль Нойола Родригес , Перевод Ольга Депутатова , Russia Today (Россия) , Сеть Вольтер, 19 мая 2016.

Ариэль Нойола Родригес

Ариэль Нойола Родригес Экономист, выпускник Национального автономного университета Мексики (UNAM). Член Центра исследования глобализации, Global Research, расположенного в Канаде. Его репортажи о мировой экономике публикуются в еженедельнике Contralínea, а авторские колонки – в международной новостной сети Russia Today. Клуб журналистов Мексики вручил ему Национальную премию в области журналистики в номинации «Лучший финансово-экономический анализ» за работы, вышедшие в 2015 году в сети Вольтер.

 
Китай стучит кулаком по столу мирового финансового порядка
Китай стучит кулаком по столу мирового финансового порядка
ПЕРВЫЙ САММИТ АЗИАТСКОГО БАНКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
 
Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : « Россия, Китай и Саудовская Аравия ставят под угрозу гегемонию доллара », Ариэль Нойола Родригес , Перевод Ольга Депутатова , Russia Today (Россия) , Сеть Вольтер, 14 ноября 2016, www.voltairenet.org/article194016.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Майкл Флинн и ислам
Майкл Флинн и ислам
Тьерри Мейсан
Сможет ли Трамп добиться успехов на президентском поприще?
Два разных мира
Дневник перемен международного порядка #13
Два разных мира
Тьерри Мейсан
Ракетные атаки против Алеппо
Ракетные атаки против Алеппо
Башар Джаафари, Сеть Вольтер
 
Концепция записка российского председательства
Заседание Совета Безопасности от 28 октября 2016
Концепция записка российского председательства
Сеть Вольтер
 
США: реформироваться или распадаться?
США: реформироваться или распадаться?
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 