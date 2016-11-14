Срочно: Кто убивает офицеров „Аль-Каиды” от 9 ноября?

От дня поражения Хиллари Клинтон на выборах в США, погибло несколько офицеров джихадистов, не только в восточном Алеппо, но и в городах Идлиб и Ракка, а также в Ираке.

На данный момент не ясно, идет ли здесь речь просто о сведении счетов между соперничающими группировками или администрация Обамы пытается стереть следы своих преступлений перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа.

С 1978 года США и Саудовская Аравия вербовали и организовывали джихадистов, прежде всего против СССР, а сейчас против России, нарушая резолюцию 2625 и Карту Объединенных Наций ООН.

Во время войн в Афганистане, Югославии, России, Чечне, Ираке, Ливии и Сирии джихадистами убито более миллиона людей.