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Срочно: Кто убивает офицеров „Аль-Каиды” от 9 ноября?

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От дня поражения Хиллари Клинтон на выборах в США, погибло несколько офицеров джихадистов, не только в восточном Алеппо, но и в городах Идлиб и Ракка, а также в Ираке.

На данный момент не ясно, идет ли здесь речь просто о сведении счетов между соперничающими группировками или администрация Обамы пытается стереть следы своих преступлений перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа.

С 1978 года США и Саудовская Аравия вербовали и организовывали джихадистов, прежде всего против СССР, а сейчас против России, нарушая резолюцию 2625 и Карту Объединенных Наций ООН.

Во время войн в Афганистане, Югославии, России, Чечне, Ираке, Ливии и Сирии джихадистами убито более миллиона людей.

Перевод
Григорий Грабовский
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Источник : « Срочно: Кто убивает офицеров „Аль-Каиды” от 9 ноября? », Перевод Григорий Грабовский, Сеть Вольтер, 14 ноября 2016, www.voltairenet.org/article194026.html

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