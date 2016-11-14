شبكة فولتير

المملكة المتحدة تستأنف تدريب الجهاديين في سوريا

شبكة فولتير
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أعلن وزير الدفاع البريطاني ميشال فالون أن بلاده ستعيد تنظيم الجيش السوري الحر, وكذلك ستستانف برنامج تدريب المقاتلين الملقبين ب"المعتدلين" والذي تم اطلاقه من قبل الرئيس اوباما سنة 2014.

وقد تم تأسيس الجيش السوري الحر من قبل فرنسا في العام 2011, حول زعيم القاعدة الليبي عبد الحكيم بلحاج, حيث تم إضهار هذه العملية على انها مساعدة للفارين من الجيش السوري بقيادة الكولونيل رياض الأسد, وفيما بعد انظم اعضاء الجيش السوري الحر بشكل تدريجي الى القاعدة.

أحيت تركيا في العام 2016 تسمية الجيش السوري الحر و التي استعملتها من اجل ميليشياتها التركمانية.

أنفقت الولايات المتحدة نصف مليار دولار من أجل تدريب "الثوار المقاتلين", بينما انظم جلهم اليوم الى تنظيم القاعدة. اذن فمن المحتمل جدا بأن هذا البرنامج البريطاني يخفي مساعدة جديدة للقاعدة.

ترجمة
سعد اسرورو

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “المملكة المتحدة تستأنف تدريب الجهاديين في سوريا”, ترجمة سعد اسرورو, شبكة فولتير , 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016, www.voltairenet.org/article194028.html

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