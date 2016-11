Urgente: Quem assassina os oficiais da Al-Qaida desde 9 de Novembro?

Após a derrota de Hillary Clinton nos Estados Unidos, vários oficiais jiadistas foram assassinados não apenas em Alepo-Leste mas também em Idlib e Rakka, assim como no Iraque.

De momento, não se sabe, de forma clara, se se trata de acertos de contas entre bandos rivais, ou se a administração Obama está a tentar apagar os traços de seus crimes antes da tomada de posse do presidente Trump.

Desde 1978, os Estados Unidos e a Arábia Saudita recrutaram e organizaram jiadistas contra a União Soviética, depois contra a Rússia, em violação da Resolução 2625 e da Carta das Nações Unidas. Durante as guerras do Afeganistão, da Jugoslávia, da Argélia, da Tchechénia, do Iraque, da Líbia e da Síria mais de 1 milhão de pessoas foram mortas pelos jiadistas.