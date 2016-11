Donald Trump und General Michael T. Flynn

Die internationale Presse versucht uns davon zu überzeugen, dass die Donald Trump Wähler eine Revolte der „petits Blancs“ [kleinen weißen Amerikaner NdÜ] gegenüber den Eliten zum Ausdruck brachten. Sie ist eigentlich nur eine Fortsetzung der Rede von Hillary Clinton, die diese Wähler eben abgelehnt haben. Die Presse weigert sich zu berücksichtigen, dass die aktuelle Kluft nichts mit den Themen zu tun hat, die Hillary Clinton während dieser Kampagne hochgefahren hat.

Dennoch haben wir alle eine neue Trennlinie entdeckt, nicht zwischen den beiden großen Parteien, sondern in ihrem Inneren selbst. Viele republikanische Führer haben Clinton unterstützt und einige demokratische Führer Trump. Bernie Sanders hat sogar seine Dienste angeboten. In ähnlicher Weise hat die auf Gemeinschaftszugehörigkeit basierende Analyse der Stimmen (Frauen, Hispanische, Schwarze, Muslime, Schwule, etc.) keinen Sinn mehr. Obwohl man uns eingepaukt hatte, es sei ein Votum für Hass auf Minderheiten, falls man für Trump stimme, hat mindestens ein Drittel der Minderheiten für ihn gestimmt.

Einige Journalisten versuchen sich auf den Präzedenzfall des Brexit zu stützen, obwohl sie von ihm gleichfalls überrascht wurden, und unfähig waren ihn zu erklären. Wenn man mit Blick auf die ausländischen Ereignisse analysiert, sollte man zumindest die überraschende Wahl von Narendra Modi in Indien und die von Rodrigo Dutertre auf den Philippinen (eine ehemalige amerikanische Kolonie) berücksichtigen.

Trotz der Propaganda stimmten die Briten nicht gegen die Europäer, die Inder nicht gegen die Muslime und die Filipinos nicht gegen die Chinesen. Im Gegenteil, jedes dieser drei Völker versucht seine eigene Kultur zu retten und in Frieden zu leben. Obwohl Narendra Modi für die Anti-Moslem-Unruhen in Gujarat im Jahr 2002 verantwortlich war, hat er Pakistan die Hand gereicht, weil er davon überzeugt war, dass die Probleme zwischen den beiden Ländern von den Kolonialmächten organisiert und unterhalten wurden. In ähnlicher Weise verursachte Rodrigo Dutertre mit seiner Annäherung an den chinesischen "Feind" Bestürzung.

Ich erklärte vor ein paar Wochen auf dieser Seite [1], dass die Spaltung an der die Vereinigten Staaten leiden, nicht von der Ethnizität oder von den sozialen Klassen kommt, sondern dass sie durch die puritanische Ideologie bestimmt ist. Wenn diese Erklärung richtig ist, sollten wir einen Existenzkampf der Anhänger dieser Ideologie gegenüber der Trump-Verwaltung erleben. Alles was der neue Präsident unternehmen wird, wird systematisch sabotiert werden. Schon zeigen die sporadischen Demonstrationen gegen das Wahlergebnis, dass die Verlierer die Regeln der Demokratie nicht respektieren werden.

Anstatt über den Weg nachzudenken, wie wir aus der Trump-Verwaltung Vorteil herausschlagen können, sollten wir uns eher fragen, wie wir ihm zum Erfolg verhelfen könnten, um sein Land von seinem eigenem Imperialismus zu befreien und der unipolaren Welt und der "Wolfowitz-Doktrin" Einhalt zu gebieten; wie können wir die Konfrontation durch Zusammenarbeit ersetzen.

Während die US-Presse über die möglichen Nominierungen von Persönlichkeiten der Bush-Administration innerhalb der Trump-Verwaltung spekuliert, sollten wir die politische Rolle der Kommerz-Führungskräfte der Trump Organisation vorwegnehmen, der einzigen Leute, denen er vertrauen kann.

Wir müssen uns auf General Michael T. Flynn stützen, der obwohl Demokrat, der wichtigste Berater in Außen- und Verteidigungspolitik während seines Wahlkampfes war. Als Kommandant des militärischen Nachrichtendienstes, von der Genf 1 Konferenz bis zur Eroberung des Irak durch Daesh, hielt er nicht ein, Präsident Obama, US-Außenministerin Clinton, die Generäle David Petraeus und John Allen und Jeffrey Feltman zu bekämpfen, was die Nutzung von Dschihadisten und Terrorismus für den amerikanischen Imperialismus betraf. Ob er nationaler Sicherheitsberater, Direktor der CIA oder Verteidigungsminister wird, er wird jedenfalls der beste Verbündete für den Frieden in der Levante sein.