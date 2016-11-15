Сеть Вольтер

Сможет ли Трамп добиться успехов на президентском поприще?

Тьерри Мейсан

В то время, когда западная пресса продолжает рядить нового президента в одежды, которые во время президентской гонки на него шила Хиллари Клинтон, и когда множатся призывы уничтожить избранного президента, сам Дональд Трамп готовится к революционным преобразованиям и отказу от пуританской идеологии, господствовавшей в стране на протяжении более чем двух веков. Но добьётся ли он успеха?

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Дональд Трамп и генерал Майкл Флинн

Международные СМИ пытаются убедить нас в том, что голосование за Трампа было протестным, и избиратели на самом деле выразили свой протест против элиты. Подобная трактовка основана на риторике Хилари Клинтон, отвергнутой её же избирателями, и нежелании признать, что раскол в обществе не связан с вопросами, поднятыми ею во время избирательной кампании.

Однако, кроме межпартийного раскола, мы становимся свидетелями расхождений во взглядах внутри этих партий. Многие республиканские лидеры поддерживали Клинтон, а среди демократов нашлись те, кто поддерживал Трампа. Сам Берни Сандерс предложил Трампу свои услуги. Анализ голосования показывает, что никакой связи между отданными голосами и принадлежностью к различным социальным группам (женщины, испанцы, мусульмане, геи и т.п.) не существует. И хотя нам постоянно твердили, что голосовать за Трампа значит голосовать за ненависть к меньшинствам, за него проголосовали по меньшей мере треть меньшинств.

Некоторые журналисты сравнивают американские выборы с голосованием по Брекситу, который их тоже удивил, и они были неспособны его объяснить. Так что, если сравнивать эти выборы с выборами в других странах, лучше всего вспомнить про избрание президентов Нарендры Моди в Индии и Родриго Дютерте на Филиппинах (бывшая колония США).

Вопреки пропаганде, британцы голосовали не против европейцев, индийцы не против мусульман, а филиппинцы не против китайцев. Просто каждый из этих народов хотел сохранить свою культуру и жить в мире с другими. Так что возглавивший в Гуджарате в 2002 г. антимусульманские восстания Нарендра Моди в итоге протянул руку Пакистану, так как убедился в том, что проблемы между двумя странами были созданы и поддерживались западными державами. Точно так же Родриго Дютерте сблизился с китайским «врагом», вызвав у многих страх.

Несколько недель назад я писал [1], что в США существующий раскол обусловлен не этническими и не классовыми проблемами. Его причина кроется в пуританской идеологии. И если это так, то вскоре мы станем свидетелями яростной борьбы сторонников этой идеологии с администрацией президента Трампа. Всё, что предпримет новый президент, будет упорно саботироваться. То тут, то там возникающие протестные демонстрации говорят о том, что проигравшие не собираются соблюдать демократические законы.

И вместо того, чтобы стараться извлечь выгоду из прихода к власти Трампа, лучше было бы задуматься над тем, чем мы можем помочь ему освободить его страну от её собственного империализма, положить конец однополярному миру и «доктрине Вульфовица», и от войн перейти к сотрудничеству.

А пока западная пресса обсуждает возможные назначения бывших чиновников из администрации Буша на должности в администрацию Трампа, полезнее порассуждать о том, какую роль могли бы сыграть партнёры Трампа из Trump Organisation, которым он единственно мог бы доверять.

Лучше всего было бы сделать ставку на генерала Майкла Флинна, который, хотя и демократ, во время избирательной кампании был главным советником по внешней политике и обороне. Будучи главой военной разведки в период от конференции Женева-1 до завоевания Ирака ИГИЛОм, он не прекращал выступать против президента Обамы, госсекретаря Клинтон, генералов Дэвида Петреуса и Джона Аллена и Джеффри Фелтмана, которые использовали терроризм для поддержания американского империализма. Будь он советником по национальной безопасности, директором ЦРУ или министром Обороны, он станет лучшим союзником по достижению мира в Леванте.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Источник
Al-Watan (Сирия)

[1] « США: реформироваться или распадаться? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 26 октября 2016.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант, президент-основатель интернет-издания Réseau Voltaire и конференции Axis for Peace. Последняя публикация на французском языке : L’Effroyable imposture : Tome 2, Manipulations et désinformations (изд-во JP Bertand, 2007 г.).

 
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Источник : « Сможет ли Трамп добиться успехов на президентском поприще? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 15 ноября 2016, www.voltairenet.org/article194056.html

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