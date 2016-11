Campagne de bombardement contre l’armement des jihadistes en Syrie

Le porte-avions Amiral Kuznetsov est enfin arrivé au large de la Syrie, où il était attendu depuis plus de trois mois. Dès son placement sur zone, une campagne de bombardement de l’aviation et de la marine russes a débuté, à la fois depuis la flotte et depuis la base aérienne de Hmeimim.

La flotte a tiré de nombreux missiles à moyenne portée Kalibr, tandis que les bombardiers sont entrés en action à la fois dans les provinces d’Idleb, de Homs et d’Alep. Les cibles premières sont les arsenaux, les usines d’armement et les laboratoires de gaz toxiques.

Depuis une semaine, la République arabe syrienne adresse des SMS aux téléphones branchés dans les zones actuellement visées. Elle a enjoint toutes les personnes habitant à proximité de ces cibles d’évacuer immédiatement.

Des médicaments et matériels médicaux appropriés ont été distribués aux hôpitaux à proximité des cibles de manière à pouvoir soigner les personnes qui seraient blessées par la dispersion des armes de destruction massive ciblées par l’aviation.