Voltaire İletişim Ağı

Suriye’de cihatçıların silahlarına karşı bombardıman kampanyası

Voltaire İletişim Ağı
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Amiral Kuznetsov uçak gemisi, üç aydan beri beklendiği Suriye açıklarına nihayet vardı. Bölgede konuşlanır konuşlanmaz, aynı zamanda hem donanma, hem de Hmeymim Hava Üssünden olmak üzere, Rus hava ve deniz kuvvetlerin bombardıman kampanyası başladı.

Donanma, Kalibr cinsi orta menzilli birçok füze fırlatırken, bombardıman uçakları İdlib, Humus ve Halep kentlerine karşı eş zamanlı olarak saldırıya geçti. Öncelikli hedefler cephanelikler, silah fabrikaları ve zehirli gaz laboratuarları oldu.

Bir haftadan beri, Suriye Arap Cumhuriyeti bugün hedef alınan bölgelerde şebekeye bağlanan telefonlara, bu hedeflerin yakınlarında oturan herkesi hemen bölgeyi terk etmeleri konusunda uyaran SMS mesajları gönderiyor.

Hava kuvvetlerinin hedef aldığı kitle imha silahların yayılması sonucunda yaralanması muhtemel kişilerin tedavisinde kullanılmak üzere, hedeflerin yakınlarındaki hastanelere uygun ilaç ve sağlık malzemeleri dağıtıldı.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “ Suriye’de cihatçıların silahlarına karşı bombardıman kampanyası”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 16 Kasım 2016, www.voltairenet.org/article194072.html

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