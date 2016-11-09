Сеть Вольтер

Ракетные атаки против Алеппо

Башар Джаафари
Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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По поручению моего правительства я хотел бы обратить Ваше внимание на нижеследующую важную информацию.

В течение последней недели октября 2016 года и до 7 ноября 2016 года во-оруженные террористические группы выпустили по жилым районам и мирным жителям города Алеппо сотни реактивных снарядов из установок «Катюша» и «Град», в результате чего 99 мирных жителей погибли и более 500 человек полу-чили ранения.

В связи с этим вещательный орган террористической организации «Джейш аль-Фатех» — «Армия завоевания», за которой на самом деле стоит Фронт «Ан-Нусра», транслировал интервью с саудовским террористом и муфтием по судеб-ным вопросам этой террористической организации Абдаллой аль-Мухайсини, ко-торый давал это интервью именно тогда и оттуда, когда и откуда велся ракетный обстрел мирных жителей города Алеппо.

В этом интервью аль-Мухайсини выразил признательность некоторым до-норам, которые «финансировали приобретение этих 100 реактивных снарядов и сотен других, которые будут доставлены позднее» и которые являются граждана-ми некоторых стран Залива, в том числе Абу Мухаммеду из района аль-Касим и Группе братьев-исламистов из Саудовской Аравии, Абу-Элджуду из Катара и Абу-Ахмеду из Кувейта. Он недвусмысленно заявил, что эти люди и группа дали деньги на приобретение этих реактивных снарядов. Он также выразил призна-тельность Турции, сказав, что потомки османов являются главными сторонника-ми сирийцев и их джихада.

В то же время саудовский террорист Абдалла аль-Мухайсини обвинил си-рийских мужчин и молодежь в неспособности участвовать в джихаде и в том, что «они сидят дома, в то время когда сотни боевиков со всего мира сражаются за них в Сирии».

Это интервью по-прежнему размещено на сайте YouTube по следующей ссылке:

На основе вышеизложенной информации и фактов я хотел бы в заключение отметить следующее:

• несмотря на многочисленные резолюции Совета Безопасности, касающиеся борьбы с терроризмом и направленные на недопущение проникновения иностранных боевиков-террористов в Сирию, пресечение финансирования этих террористов и запрещение поставок им оружия, правительства некото-рых хорошо известных стран, которые открыто перечислил террорист Аб-далла аль-Мухайсини, продолжают поддерживать терроризм и финансиро-вать иностранных боевиков-террористов и содействовать их беспрепят-ственному проезду в Сирию или попустительствовать незаконной деятель-ности своих собственных граждан и так называемых благотворительных учреждений и организаций, которые под предлогом гуманитарной деятель-ности финансируют приобретение смертоносных реактивных снарядов для убийства мирных жителей в Сирии;

• поставки этих смертоносных реактивных снарядов вооруженным террори-стическим группам в Сирии подчеркивают отсутствие у правительств этих стран и правительств других стран, некоторые из которых являются члена-ми Совета Безопасности, воли бороться с терроризмом. Они также отража-ют тот факт, что правительства этих стран будут упорствовать в своей без-ответственной политике, основанной на использовании терроризма в каче-стве политического инструмента для подрыва государственности в Сирии и слома ее инфраструктуры вне зависимости от величины связанных с этим затрат и числа жертв среди гражданского населения;

• саудовский террорист Абдалла аль-Мухайсини публично признал, что большинство боевиков на территории Сирии являются иностранцами, и он даже обвинил сирийцев в неспособности принять участие в джихаде. Это вновь подтверждает тот факт, на который правительство Сирии постоянно указывало Совету Безопасности и который известен мировой общественно-сти, что Сирия втянута в мировую террористическую войну, в финансиро-вании и разжигании которой до сегодняшнего дня участвуют правительства этих хорошо известных стран;

• для Совета Безопасности настал критический момент, чтобы прозрачно и беспристрастно и не прибегая к двойным стандартам выполнить его обя-занности и признать, что такие надуманные выражения, как «умеренная во-оруженная оппозиция», «негосударственные вооруженные группы» или «джихадисты», не могут отменить тот важный факт, что все эти боевики всего лишь террористы, объединенные одной и той же экстремистской идеологией, в основе которой лежат ненависть, смерть и разрушение.

Буду весьма признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.

Башар Джаафари

Башар Джаафари постоянный представитель Сирии при ООН.

 
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Источник : « Ракетные атаки против Алеппо », Башар Джаафари, Сеть Вольтер, 9 ноября 2016, www.voltairenet.org/article194092.html

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