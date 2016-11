La fatwa du Conseil militaire suprême de l’Armée de la conquête

Le Conseil militaire suprême de l’Armée de la conquête qui contrôle Alep-Est a publié la fatwa suivante :

Déclaration au peuple patient d’Alep

Loué soit Allah qui, par son appui, a glorifié ses adorateurs et qui, par sa puissance, a humilié les ennemis de l’Islam. Paix à notre Maître et à notre Prophète Mahomet, à sa famille et à ses compagnons, jusqu’au jour du jugement dernier.

Le Haut Commandement de l’Armée de la conquête est pleinement conscient de l’ampleur des souffrances endurées patiemment par le peuple d’Alep, qui est pilonnée et assiégée par le régime. Après avoir consulté des moujahidin dans d’autres factions, il annonce par la présente qu’il autorisera les civils de moins de 14 ans et de plus 55 ans à quitter les secteurs qu’il contrôle, sous réserve que ceux qui souhaitent en sortir versent, au nom du jihad, un montant de 150 000 livres syriennes pour soutenir leurs frères qui mènent le combat sur le front.

Avec la permission et l’aide d’Allah, nous vous promettons une grande victoire. Hâtez-vous vers un paradis plus vaste que ciel et terre. Menez le jihad en versant de l’argent, si vous ne pouvez le faire en personne. Obéissez à Allah et accédez à son paradis. Portez-en la bonne nouvelle à ceux qui sont patients.